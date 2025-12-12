ЕС объявил войну "хламу из Китая": с посылок от AliExpress, Temu и Shein будут собирать по 3 евро

В Европейском Союзе (ЕС) начнут собирать по 3 евро с каждой посылки. Таким образом Европа пытается сдержать наплыв дешевых товаров из Китая.

Видео дня

Как сообщает Bloomberg, соответствующее решение 12 декабря приняли министры финансов ЕС. "Налог на AliExpress" введут в тестовом режиме с июля 2026 года, а полноценно новые правила заработают после создания нового центра таможенных данных ЕС в 2028-м.

Борьба против "хлама"

Министр экономики председательствующей до конца года Дании Стефани Лосе поддержала это решение. По ее словам, беспошлинный режим для отправлений до 150 евро, который действует сейчас, является вызовом для европейских компаний, поэтому новые правила сделают торговые условия более равными.

В ЕС подсчитали, что с 2023-го по 2024 год количество посылок из Китая стоимостью менее 150 евро выросло более чем вдвое – с 1,9 до 4,2 млрд. Это 91% всех таких отправлений, поступивших в ЕС в 2024 году.

"Мы видим, как наш рынок заполняется все большим количеством хлама, который не соответствует ни стандартам качества, ни стандартам защиты прав потребителей, ни экологическим стандартам и вместо этого создает дешевую конкуренцию. Вот почему хорошо, что мы теперь также приобщаемся к этому в рамках ЕС и что все это быстро внедряется", – сказал министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

"Крестовый поход" Франции против Shein

Целью именно Франции стал китайский ритейлер Shein – после того, как на сайте компании обнаружили оружие и секс-куклы, похожие на детей. Франция заставила компанию прекратить некоторые онлайн-продажи и поддержала расследование ЕС в отношении этой фирмы.

"Эти посылки создают недобросовестную конкуренцию для традиционной торговли, которая платит налоги. Процесс должен включать одноразовый налог на небольшие посылки", – заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также работают над серьезными изменениями налогов для получателей посылок из-за рубежа. В частности, отправления стоимостью до 150 евро, которые заказывают украинцы, также начнут облагать налогами – это один из структурных маяков Международного валютного фонда для нового кредита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!