'Проклятие' Виндзоров: почему королевскую семью Британии 'косит' рак и что скрывает Кейт Миддлтон

Несмотря на высокий статус и возможности, многие члены королевской семьи Великобритании страдают от рака. Онкологическое заболевание диагностировали у покойной королевы Елизаветы II, Чарльза III, Кейт Миддлтон и других монархов. Такая статистика неоднократно вызывала подозрения о "проклятии" рода Виндзоров.

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Однако некоторые эксперты считают, что корень проблемы заключается в наследственной предрасположенности к недугу. К таким выводам врачей натолкнул тот факт, что у короля Чарльза III онкологическим заболеванием страдали родственники как со стороны отца, так и матери.

Король Георг VI

Отец Елизаветы II занял трон в 1936 году. Почетную должность он занимал только до 1952-го, ведь его жизнь забрал рак легких. Согласно исследованию Оксфордского университета, заболевание у монарха возникло из-за того, что он был ярым курильщиком. В 1951 году ему удалили левое легкое вместе со злокачественной опухолью, однако сильно продлить жизнь это не помогло.

Елизавета Боуз-Лайон (королева-мать Елизавета)

Ее Высочеству диагностировали несколько форм онкологического заболевания. Бабушка Чарльза III страдала раком толстой кишки и молочной железы. Жизнь Елизаветы Боуз-Лайон оборвалась в марте 2002-го через 18 лет после преодоления тяжелого недуга.

Елизавета II

Хотя официальной причиной ухода Ее Высочества в засветы были названы "старость", биограф и близкий друг ныне покойного принца Филиппа Джайлс Брендрет рассказал, что в последние годы она боролась с тяжелой болезнью – раком костного мозга. По словам писателя, Елизавета II знала о недуге и скрывала его. Пока нет официального подтверждения слов Брендрета.

Король Чарльз ІІІ

Об онкологическом заболевании монарха стало известно в феврале 2024 года. В Букингемском дворце не раскрывают конкретный диагноз Чарльза III, однако известно, что недуг нашли после операции предстательной железы.

"Получается, что у Чарльза III с двух сторон, и по материнской, и по отцовской линии, идет некий наследственный ген, который мог повлечь за собой рак", – отметил врач-онколог.

Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что принцесса Уэльская не является кровной родственницей королевской семьи Великобритании, также страдала раком. В начале 2024 года Кейт Миддлтон исчезла из публичного пространства, а в марте сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Она обнародовала видео, где рассказала о своем диагнозе. Сейчас принцесса Уэльская отметила, что находится в ремиссии.

Однако в свое время запись Кейт Миддлтон вызвала обеспокоенность у общественности не только потому, что Ее Высочество имеет сложное заболевание, но и потому, что она появилась в кадре без мужа, принца Уильяма. Как отметили специалисты по визуальной психодиагностике, это может указывать на определенные проблемы в отношениях супругов. По словам экспертов, возможно, Кейт Миддлтон пытается создать картинку "идеальной семьи", однако на самом деле скрывает неурядицы в отношениях.

Они отметили, что на редких совместных фото принца и принцессы Уэльских заметно, что они стараются отделиться друг от друга. Часть своеобразным барьером становятся дети.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королевский эксперт раскрыл интересную деталь об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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