Случайная встреча навсегда изменила жизнь простой официантки: после этого о ней узнал весь мир

Жизнь простой официантки Ачол Алеу перевернулась с ног на голову после случайной встречи со звездой подиумов Кенц Лорен. Модель прогуливалась по улицам Сиднея, Австралия, как вдруг ее внимание привлекла работница одного из ресторанов. В голове Лорен сразу промелькнула мысль, что официантка выглядит так, будто "только что сошла с подиума", поэтому она решила предложить ей развить карьеру в индустрии моделинга.

В комментарии изданию People манекенщица призналась, что в течение длительного времени тихо развивала собственный проект New Face, основная цель которого заключается в изменении стереотипного представления о красоте. Модель хотела, чтобы частью ее дела стала Ачол Алеу, поэтому решилась подойти к ней с соответствующим предложением, хотя все и прошло не совсем идеально.

"Честно говоря, тогда я полностью опозорилась. Я никогда не подхожу к незнакомцам, но очень не хотела упустить эту возможность. В результате я спросила: "У вас есть меню?". Конечно же есть, ну это ресторан", – вспомнила звезда подиумов.

После неудобного начала коммуникации Кенц Лорен все же предложила официантке стать моделью, на что она сразу согласилась. По словам Ачол Алеу, она давно интересовалась этой сферой, поэтому решила не упускать этот шанс. Они обменялись контактами и начали активно сотрудничать.

На личной странице в TikTok Кенц Лорен публикует видео, где освещает каждый шаг Ачол Алеу на пути к становлению как модели. Профессиональная манекенщица показывает, как обучает подопечную позировать, правильно ходить по подиуму, а также устраивает ей встречи с представителями модельных агентств.

"Цель в том, чтобы подготовить Ачол к работе в модельном бизнесе, предоставив ей необходимые инструменты, чтобы она могла уверенно взяться за это дело. Именно такого контента женщины требовали уже давно. Красота бывает разной", – высказалась Лорен.

Активная деятельность в соцсетях уже приносит свои плоды. Кроме того, что за личными аккаунтами Ачол Алеу следят пользователи со всего мира, ее начали узнавать на улицах.

"Я живу обычной жизнью: хожу на работу и в школу, но теперь у меня появились дополнительные дела (развитие карьерны модели и интервью). Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня и рассказывают, насколько сильно им нравятся мои видео", – поделилась девушка.

