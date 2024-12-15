6-летний принц Луи нарушил королевскую традицию на концерте колядок. Фото

6-летний принц Луи, который обычно в центре внимания на публике из-за своего поведения, нарушил королевскую традицию, которой придерживались мужчины монархии. По словам фанатов королевской семьи, он должен был бы появиться на концерте колядок в шортах, а не в костюме.

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Принц Луи удивил общество, ведь выглядел нарядно в унисон со старшим 11-летним братом Джорджем и отцом – принцем Уильямом. Как сообщает Daily Express, в течение последних нескольких лет 6-летний член семьи Уэльских на публичные мероприятия носил только шорты.

По традициям мальчики монархии обязаны носить короткий низ до 7-летнего возраста. Однако, вероятно, из-за холодной зимней погоды родители принца Луи решили нарушить правило и одели ребенка в костюм.

Известно, что принц Джордж впервые надел свой деловой костюм в семь лет, когда побывал на просмотре финала Евро-2020 в Лондоне.

"Сегодня мальчики обычно переходят в штаны примерно в семь лет. Принца Джорджа всегда видят в шортах, потому что родители из высшего класса и высшего среднего класса считают, что маленькие мальчики должны выглядеть как маленькие мальчики, и поэтому стараются, чтобы их потомки выглядели такими же милыми и невинными как можно дольше, – объяснял в 2018 году британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон, – Брюки для молодых мальчиков считаются немного пригородным и низшим классом".

Ранее OBOZ.UA писал, какое милое послание оставил 6-летний принц Луи во время концерта рождественских колядок.

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