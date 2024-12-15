Принц Уильям признался, что не следует одной из популярных рождественских традиций

Хотя королевская семья поддерживает многие рождественские традиции, есть одна, в которой, по словам принца Уильяма, он еще не участвует. Во время визита в Уилтшир 10 декабря будущий король Великобритании признался, что у него нет рождественского свитера. Наследник престола ответил на любознательность одного из ребят, раздавая рождественские подарки детям и семьям 1-го батальона Мерсианского полка.

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Как пишет HELLO, когда 14-летний Дилан Поттер продемонстрировал, что на нем два рождественских джемпера, что вызвало смех Уильяма, принц игриво показал на себя и заметил: "Некоторые люди не имеют даже одного". Тогда у сына короля Чарльза спросили, почему он не одет в свитер. Монарх обратился к своему новому извозчику, командиру Майку Рейнольдсу, и в шутку ответил: "Я не знал. Вы видите того парня в куртке, это его вина, и я с ним поговорю".

Во время праздничного визита Уильям рассказал, какими будут его рождественские планы с семьей в Сандрингеме в этом году. Он сказал поданным: "Готов ли я к Рождеству? Нет, ни в коем случае не готов". Несмотря на это, принц добавил, что с нетерпением ждет возможности провести особый день с родными.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как королевская семья проведет Рождество в этом году: дешевые подарки, таинственные гости и дресс-код. Все подробности – читайте здесь.

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