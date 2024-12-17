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Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

Король Англии Чарльз III готовится отпраздновать Рождество в кругу 45 ближайших родственников. По словам королевского эксперта Дженни Бойд, нынешний праздник будет особенным для монаршей семьи.

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Она объяснила в комментарии OK!, что решение по-новому провести Рождество было принято после того, как в этом году самые важные члены королевской семьи испытали большие проблемы со здоровьем: Чарльз III и Кейт Миддлтон – лечение рака, а королева Камилла – инфекцию грудной клетки. Для того чтобы увидеться со всеми величественнейшими членами семьи пока у них все в порядке, король пригласил чуть ли не рекордное количество родственников.

Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

"После года, который они прожили, я уверена, что для короля и королевы будет очень важно, чтобы как можно больше членов их семьи присоединились к ним на Рождество. И поскольку количество детей растет, празднования становятся все более и более ориентированными на детей. Это именно то, чем должно быть Рождество", – объяснила Дженни Бойд.

Она также добавила: "Я уверена, что это будет Рождество, когда вся семья захочет объединиться вокруг Чарльза III и Камиллы, Уильяма и Кэтрин, чтобы помочь им оставить этот год позади и взбодрить их в следующем, более светлом году".

Дженни Бойд дала комментарий на фоне появления принца Уильяма на сезонном мероприятии в Уилтшире для семей 1-го батальона Мерсианского полка в роли главного полковника. Находясь там, принц Уэльский признавался, что с Кейт Миддлтон с нетерпением ждет торжества в компании 45 членов большой королевской семьи.

Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

"Мы будем в Норфолке, в Сандрингеме. На Рождество нас будет 45. Будет не тихо, будет шумно. Готов ли я к Рождеству? Нет, ни в коем случае не готов", – рассказывал принц Уильям.

Вероятно, на мероприятии традиционно будут присутствовать: Чарльз III с супругой Камиллой, принц и принцесса Уэльские со своими детьми, принцесса Беатрис с семьей, принцесса Евгения в сопровождении ближайших родственников, герцог и герцогиня Единбургские с наследниками. Они ежегодно празднуют Рождество в частном имении Виндзоров.

Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

Ранее OBOZ.UA писал, как королевская семья проведет Рождество этого года. Монаршую семью ждут подарки, таинственные гости и особый дресс-код.

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