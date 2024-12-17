Королевский эксперт раскрыл причину, почему Чарльз III решил собрать более 40 родственников на Рождество

Король Англии Чарльз III готовится отпраздновать Рождество в кругу 45 ближайших родственников. По словам королевского эксперта Дженни Бойд, нынешний праздник будет особенным для монаршей семьи.

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Она объяснила в комментарии OK!, что решение по-новому провести Рождество было принято после того, как в этом году самые важные члены королевской семьи испытали большие проблемы со здоровьем: Чарльз III и Кейт Миддлтон – лечение рака, а королева Камилла – инфекцию грудной клетки. Для того чтобы увидеться со всеми величественнейшими членами семьи пока у них все в порядке, король пригласил чуть ли не рекордное количество родственников.

"После года, который они прожили, я уверена, что для короля и королевы будет очень важно, чтобы как можно больше членов их семьи присоединились к ним на Рождество. И поскольку количество детей растет, празднования становятся все более и более ориентированными на детей. Это именно то, чем должно быть Рождество", – объяснила Дженни Бойд.

Она также добавила: "Я уверена, что это будет Рождество, когда вся семья захочет объединиться вокруг Чарльза III и Камиллы, Уильяма и Кэтрин, чтобы помочь им оставить этот год позади и взбодрить их в следующем, более светлом году".

Дженни Бойд дала комментарий на фоне появления принца Уильяма на сезонном мероприятии в Уилтшире для семей 1-го батальона Мерсианского полка в роли главного полковника. Находясь там, принц Уэльский признавался, что с Кейт Миддлтон с нетерпением ждет торжества в компании 45 членов большой королевской семьи.

"Мы будем в Норфолке, в Сандрингеме. На Рождество нас будет 45. Будет не тихо, будет шумно. Готов ли я к Рождеству? Нет, ни в коем случае не готов", – рассказывал принц Уильям.

Вероятно, на мероприятии традиционно будут присутствовать: Чарльз III с супругой Камиллой, принц и принцесса Уэльские со своими детьми, принцесса Беатрис с семьей, принцесса Евгения в сопровождении ближайших родственников, герцог и герцогиня Единбургские с наследниками. Они ежегодно празднуют Рождество в частном имении Виндзоров.

Ранее OBOZ.UA писал, как королевская семья проведет Рождество этого года. Монаршую семью ждут подарки, таинственные гости и особый дресс-код.

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