Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Средняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 9-летняя принцесса Шарлотта – каждый раз удивляет и очаровывает подданных своими образами. Редко можно увидеть, чтобы дети отдавали дань классическому британскому стилю, но единственная дочь герцогов Уэльских одевается именно так.

В ее гардеробе много качественной, стильной и сдержанной одежды в формальном стиле, и с каждым годом наряды принцессы становятся все более официальными. По случаю 9-летия Шарлотты OBOZ.UA покажет 10 фото, от которых не оторвать глаз.

Еще с детства девочку наряжали в платья, когда выходили с ней к подданным. Красивые образы с цветами, бантиками и кардиганами очаровывали публику. И хотя одежда была детской, над нарядами наследницы герцогов тщательно работали, подбирая гармонические цвета и обувь.

Когда Шарлотта повзрослела, ей стали подбирать классические платья с воротничками и пальто, которые часто совмещали с цветными колготками. Все вещи принцессы всегда удачно сидят на ней и качественно сшиты.

Однако не только классическая одежда нравится школьнице. В неформальных условиях она может одеть шорты, полосатый сарафан или свитер, но при этом ее наряды всегда аккуратные и идеально подходят девочке.

Принцесса очень похожа на свою маму Кейт Миддлтон. Когда они вдвоем, то стараются подобрать похожие образы, которые одинаково красиво смотрятся и на взрослой женщине, и на ребенке.

Наряды принцессы всегда хочется рассматривать подробно. Интересные силуэты, сдержанные украшения и аксессуары, идеально подобранные цвета и роскошные прически – визитная карточка дочери принца Уильяма.

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