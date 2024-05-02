УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Катерина Малай
Шоу Oboz
3 минуты
3,3 т.
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Средняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 9-летняя принцесса Шарлотта – каждый раз удивляет и очаровывает подданных своими образами. Редко можно увидеть, чтобы дети отдавали дань классическому британскому стилю, но единственная дочь герцогов Уэльских одевается именно так.

В ее гардеробе много качественной, стильной и сдержанной одежды в формальном стиле, и с каждым годом наряды принцессы становятся все более официальными. По случаю 9-летия Шарлотты OBOZ.UA покажет 10 фото, от которых не оторвать глаз.

Еще с детства девочку наряжали в платья, когда выходили с ней к подданным. Красивые образы с цветами, бантиками и кардиганами очаровывали публику. И хотя одежда была детской, над нарядами наследницы герцогов тщательно работали, подбирая гармонические цвета и обувь.

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Когда Шарлотта повзрослела, ей стали подбирать классические платья с воротничками и пальто, которые часто совмещали с цветными колготками. Все вещи принцессы всегда удачно сидят на ней и качественно сшиты.

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Однако не только классическая одежда нравится школьнице. В неформальных условиях она может одеть шорты, полосатый сарафан или свитер, но при этом ее наряды всегда аккуратные и идеально подходят девочке.

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Принцесса очень похожа на свою маму Кейт Миддлтон. Когда они вдвоем, то стараются подобрать похожие образы, которые одинаково красиво смотрятся и на взрослой женщине, и на ребенке.

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Наряды принцессы всегда хочется рассматривать подробно. Интересные силуэты, сдержанные украшения и аксессуары, идеально подобранные цвета и роскошные прически – визитная карточка дочери принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это
Принцесса Шарлотта – одна из наилучше одетых детей на планете. 10 фото, подтверждающих это

Ранее OBOZ.UA писал, как хобби принцесса Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон, Елизаветы II и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!