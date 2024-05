Катание на пони, стрельба из лука и другие хобби, которые принцесса Шарлотта переняла от Кейт Миддлтон, Елизаветы II и не только

В четверг, 2 мая, принцесса Шарлотта, дочь принца Уэльского Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин, празднует свое девятилетие. Юная леди, по словам ее папы, в два года быстро говорила по-испански, любила наблюдать за игрой в теннис и конными скачками... А чем она увлекается сейчас? Переняла какие-либо хобби от родителей, прабабушки Елизаветы II и других родственников?

Мы в материале OBOZ.UA в честь дня рождения принцессы Шарлотты (сокращенно – Лотти) решили рассказать о ее талантах. Некоторые из них вас очень удивят! Не зря ей в детском саду сверстники дали забавное прозвище – "Королева войн". Это соответствует резвому характеру Шарлотты, которая, кажется, активнее своих братьев (Джорджа и Луи).

Играет на фортепиано и поет

Принцесса Уэльская Кэтрин неоднократно ошеломляла публику своей искусной игрой на клавишных инструментах. Вспомните ее перформанс на Евровидении-2023! Тогда Кейт исполнила на рояле небольшой отрывок из Stefania украинской группы Kalush Orchestra. Менее известный факт: в детстве Миддлтон обожала петь на сцене. Так, в 2019 году в сети появился один из архивных роликов с ее выступлением. На видеозаписи девочка исполняет роль и поет песню Элизы Дулиттл Would not it be Loverly из знаменитого мюзикла My Fair Lady – отлично справляется с актерским мастерством и пением.

Похоже, любовь к музыке передалась и Шарлотте! Девочка, как и ее мама, ценительница игры на пианино. А еще – пения: пока она не делает это профессионально, но каждую песню исполняет с душой. Особенно ей нравится британский гимн 1987 года Shine Jesus Shine. Об этом пишет Daily Mail.

Интересный факт! В 2023 году Кейт Миддлтон в городе Бракнелл посетила общественный центр Vsi Razom Community Hub, чтобы оказать помощь беженцам из Украины. Тогда она завязала разговор с девочкой по имени Лиза: "Сегодня утром я услышала, как моя дочь поет Shine Jesus Shine. И это меня порадовало!". Собеседница сказала, что знает эту мелодию и слышала ее в Украине. Кейт удивленно ответила: "Вы знаете эту песню? Там такая же мелодия? Я поищу эту песню на украинском языке".

Осваивает верховую езду

Елизавета II заинтересовалась верховой ездой в 4 года! Конечно, у маленькой девочки не получилось бы усидеть на высоком коне. Итак, родители подарили ей пони... Позже она стала королевой и унаследовала от своей матери целое стойло лошадей, тренированных для стипль-чеза (вид конной гонки на дистанцию, в которой участники соревнования должны преодолевать разнообразные препятствия). С тех пор гонка стала одним из главных ее увлечений!

Правнука Елизаветы II, Лотти, тоже полюбила верховую езду в юном возрасте. Она впервые села на пони почти в 2 года, а в 7 получила "карликового коня" в подарок от мамы и папы. Теперь часто совершенствует свои навыки на территории Кембриджского загородного имения (в графстве Норфолк). Более того – она не только катается верхом, но и помогает конюхам ухаживать за животными.

Обожает танцы и гимнастику

Как и ее покойная бабушка принцесса Диана, Шарлотта любит танцевать. Девочка посещает школу танцев на юге Лондона, где еженедельно занимается балетом и чечеткой. Особенно старательно она начала оттачивать движения после того, как побывала с мамой на репетиции балета "Щелкунчик".

Кроме того, в 2020 году во время королевского тура в Ирландию Кейт Миддлтон рассказала Entertainment Daily об еще одном увлечении дочери: "Шарлотта любит гимнастику. Она делает колесо, стойку на руках и подобное. Это хорошо для развития ее базовых навыков – равновесия и координации". Чтобы этот пыл не угасал, Кейт и Уильям водят Шарлотту на выступления циркачей из легендарного Cirque du Soleil.

Искусная в стрельбе из лука и в футболе

В 2023 году на мероприятии Big Help Out в городе Слау Шарлотта продемонстрировала свои навыки стрельбы из лука. Тогда она слегка нахмурилась, сосредоточившись на цели, и с первой попытки попала "в яблочко" (чем превзошла результаты своих братьев!). К слову, этим видом спорта в совершенстве овладели ее родители.

Также известно, что Лотти как настоящая англичанка обожает играть в футбол! "Шарлотта хочет, чтобы я сказал вам, что она действительно искусная в воротах, думаю, в будущем она станет настоящей звездой. Я пообещал передать ее слова", – сказал принц Уильям Daily Mail.

