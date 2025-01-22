Принца Уильяма заметили в Монако во время неанонсированного путешествия без Кейт Миддлтон. Фото

Британский принц Уильям, известный своим увлечением спортом, неожиданно появился во вторник, 21 января, в Монако. Он наблюдал за игрой своей любимой футбольной команды, "Астон Виллы", соревновавшейся в Лиге чемпионов с Монако. Это путешествие было неанонсированным, а Кейт Миддлтон не сопровождала мужа.

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Вместо этого компанию принцу Уильяму составил близкий друг Томас ван Страубензе, крестный отец принцессы Шарлотты. Как пишет Express, наследник британского престола был сдержан и, по словам очевидцев, расстроен поражением команды со счетом 1:0.

Принц был одет в синий пиджак и свитер поверх голубой рубашки. Сидя на трибуне, он часто потирал руки, словно согреваясь, и обсуждал события игры со своим другом.

Это появление стало очередным доказательством того, насколько принц Уэльский увлечен поддержкой "Астон Виллы". Неделю назад он посетил Бирмингем, где провел время с фанатами клуба, общаясь в пабе перед матчем.

Во время матча "Астон Виллы" во вторник, 21 января, также заметили присутствие князя Монако Альбера и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

Ранее OBOZ.UA писал, что в январе Кейт Миддлтон впервые за последний год вышла без принца Уильяма на публику. Она навестила пациентов больницы, где проходила химиотерапию.

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