Кейт Миддлтон засветилась в больнице, где лечилась от рака, и заговорила о побочных эффектах химиотерапии. Фото

Английская принцесса Кейт Миддлтон совершила визит в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение от рака. Это был первый сольный выход на публику после года перерыва с конца 2023 года.

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Кейт выразила благодарность медицинскому персоналу за их заботу и поддержку во время ее лечения. "Заходить сюда через парадный вход после стольких тихих, частных визитов, действительно очень приятно", – отметила она, заходя в больницу. Детали визита принцессы опубликовало издание The Mirror.

Во время встречи с пациентом, только что начавшим курс химиотерапии, герцогиня поделилась своими мыслями относительно важности моральной поддержки: "Лечение действительно настолько разное и разнообразное, что по-разному влияет на семьи". Она также отметила, что долгосрочные побочные эффекты химиотерапии иногда остаются без внимания, но требуют должного понимания.

Кейт Миддлтон также поделилась своим опытом лечения и тем, как удавалось параллельно воспитывать троих детей.

"Я просто пытаюсь делать все возможное. Вы думаете, что лечение закончилось, продолжайте с этим... ежедневными задачами... но это все еще настоящий вызов. И понимание того, что как пациент, так есть побочные эффекты, связанные с лечением, но на самом деле более долгосрочные побочные эффекты", – добавила принцесса.

В прошлом году Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием. В феврале ей диагностировали рак, а после публичного заявления она прошла курс химиотерапии. В течение периода реабилитации принцесса почти полностью убрала со своего графика исполнение официальных обязанностей, но все же присутствовала на нескольких важных событиях, в том числе Уимблдонском чемпионате и параде Trooping the Colour.

По словам представителя Кенсингтонского дворца, это возвращение к публичной жизни является постепенным процессом, и Кейт Миддлтон стремится совмещать свою новую роль с поддержкой пациентов и их семей.

Ранее OBOZ.UA писал, на каком светском мероприятии появится Кейт Миддлтон после годового перерыва из-за рака. В 2023 году она посещала это событие, но в прошлом году его пришлось пропустить.

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