100 лет назад родилась королева Елизавета II: как она выглядела до того, как взошла на престол. Редкие фото

21 апреля исполняется 100 лет со дня рождения покойной королевы Великобритании Елизаветы II – одной из самых влиятельных фигур ХХ–XXI веков. Будущая монархиня появилась на свет в 1926 году в Лондоне и задолго до восшествия на престол показывала обществу свою сдержанность, дисциплину и чувство долга (именно в таких условиях она растила собственных детей).

Редкие архивные фотографии, которые собрал OBOZ.UA, демонстрируют, какой она была в детстве и юности – еще до того, как стала символом британской короны.

Елизавета Александра Мария (именно такое тройное имя она носила от рождения), которую в семье ласково называли Лилибет, росла в условиях строгого воспитания. Она получила домашнее образование, изучала иностранные языки и с ранних лет готовилась к государственной роли, хотя сначала не считалась прямой наследницей престола. В юности принцесса отличалась серьезностью и ответственностью, что отражено и на ранних фотографиях – сдержанный взгляд, аккуратные образы и отсутствие публичной демонстративности.

Период ее взросления пришелся на Вторую мировую войну. Несмотря на желание присоединиться к службе военного медика, она не получила разрешения от отца пойти на войну. Однако в 1945 году поступила во вспомогательные женские части королевских вооруженных сил. Там Елизавета II получила навыки механика и водителя грузовика, а впоследствии получила звание младшего командира.

В 1947 году, в возрасте 21 года, Елизавета II вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота и представителя европейских королевских семей. У супругов родилось четверо детей – Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

На престол Елизавета II взошла в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI,когда ей было 25 лет. Ее коронация 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве стала одной из самых масштабных в истории и первой, которую транслировали по телевидению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых драматичных моментах во время похорон Елизаветы ІІ. Уход монарха в мир иной стал мучительной новостью как для ее родных, так и общественности, поэтому провести правительницу в последний путь пришли тысячи людей.

