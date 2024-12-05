Принц Гарри иронически высказался о разводе с Меган Маркл

Принц Гарри развеял слухи о разводе и ухудшении отношений с супругой Меган Маркл, с которой в браке уже 6 лет. Произошло это на фоне того, что супруги последние несколько месяцев ездят в рабочие поездки отдельно друг от друга.

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Так произошло и на интервью принца Гарри с журналистом New York Times Эндрю Россом Соркиным, передает журнал People. Репортер предположил, что пара ездит отдельно на разные приглашения, чтобы создать больший общественный резонанс и привлечь большее внимание к себе.

"Для вас это нормально? Как только появляется статья – она в Калифорнии, вы в Нью-Йорке – они (журналисты. – Ред.) говорят: "Ну, что-то происходит с этими двумя, да?" Это хорошо для вас, в каком-то смысле, что к вам так много интереса?" – поинтересовался Соркин.

Тогда принц Гарри ответил, что чрезмерное внимание "это не очень хорошо" и иронически сказал, что медиа уже более 10 раз разлучали его с Меган Маркл. "Нет, это, безусловно, не очень хорошо. Пожалуй, мы покупали или переезжали 10-12 раз. Мы разводились, пожалуй, раз 10-12. Так что это просто как, что?" – со смехом произнес он.

Принц Сассекский добавил, что ему больше всего жаль хейтеров, которые возлагают напрасные надежды, что пара расстанется. "Их надежды строятся и строятся, а потом этого не происходит. Поэтому мне их жаль", – сказал Гарри.

Более того, принц не сомневается, что его интервью с Эндрю Соркиным также "перекрутят", а целью хейтеров станет даже журналист. "За это я могу только извиниться, но вы меня пригласили, так что я не виноват", – шутливо дополнил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что британский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, дизайнер Виктория Бекхэм окончательно поставили крест на отношениях с принцем Гарри и Меган Маркл. Раньше семьи тесно общались.

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