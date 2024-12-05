Бекхэмы окончательно поставили крест на отношениях с принцем Гарри и Меган Маркл

Британский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, дизайнер Виктория Бекхэм, по особому случаю появились в Букингемском дворце на государственном банкете в честь эмира Катара. Звездная пара была среди уважаемых гостей, приветствовавших шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его жену, Ее Высочество шейха Джавахер бин Хамад бин Сухайм Аль Тани, прибывших в Великобританию.

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Появление Бекхэмов во дворце окончательно символизировало крест на отношениях между супругами и Сассекскими – принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Ранее семьи тесно общались, в частности футболист и дизайнер поддерживали монархов после переезда американки в коттедж герцога в Кенсингтонском дворце в 2017 году. Об этом рассказал королевский биограф Том Бауэр таблоиду The Sun.

Позже Виктория даже давала совет новоиспеченной подруге по поводу макияжа и ухода за собой. Бекхэмы также принимали Маркл в своем имении в Беверли-Хиллз во время ее визита в Калифорнию. Однако между дружбой звезд пошла трещина – Гарри и Меган обидели супругов, не пригласив их на свадебное афтер-пати. В тот вечер особое событие монархов посетили голливудские звезды, которые не так тесно общались с молодоженами.

Ситуация между знаменитостями обострилась после визита Сассекских и Бекхэмов в Сидней – на Игры непокоренных. Тогда Дэвид принял приглашение принца, несмотря на обиду. Однако Гарри в очередной раз пренебрежительно отнесся к футболисту, отказавшись от общения с товарищем и держась на расстоянии от него. Все из-за того, что Маркл боялась, будто Бекхэмы "затмят их", пишет Бауэр.

Кроме того, отметил биограф, Виктория не согласилась, чтобы Меган стала амбассадором ее бренда – тогда герцогиня получала бы от модельера бесплатную одежду и аксессуары. Зато дизайнер одолжила герцогини пальто, которое та нарядила на традиционное королевское Рождество в Сандрингемском дворце в 2018 году. Бекхэм также создала для Маркл белое пальто и платье, которые жена принца нарядила для своего последнего появления в Вестминстерском аббатстве весной 2020-го. Впрочем, успеха "маркетинговый" ход не принес – "реклама" американки мало повлияла на продажи бренда Виктории.

После того, как Сассекские переехали в Калифорнию, отказавшись от королевской жизни, Бекхэмы не стали выбирать сторону конфликта. По имеющимся данным, у Дэвида и старшего брата Гарри, принца Уильяма, были хорошие отношения после заявки Англии на чемпионат мира по футболу в 2010-м, что, по словам Бауэра, "раздражало Сассексов". Затем футболист неоднократно помогал Уэльским в благотворительной деятельности.

Американские журналисты обратили внимание на взаимодействие Дэвида и Кейт – спортсмен поцеловал принцессу в щеку, когда она вместе со своим мужем проводила церемонию вручения премии Earthshot. Событие, организованное супругами Уильяма и Кейт Миддлтон, среди гостей которого был даже Джо Байден, вероятно, затмило мероприятие, организованное Гарри и Меган в Нью-Йорке в те же выходные.

Точкой в дружбе между звездами стал скандал – Сассекские обвинили Бекхэмов в том, что они слили данные о своей помощи монархам. Подобные обвинения разозлили Дэвида и Викторию, которые отрицали какие-либо претензии и окончательно решили порвать отношения с принцем и его женой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как король Чарльз не пригласил младшего сына на Рождество: Гарри и Меган ждет "горький" Сочельник. Подробности – в нашем материале.

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