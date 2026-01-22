Принц Гарри едва не расплакался в суде из-за Меган Маркл

Драматической кульминацией завершились показания принца Гарри в Высоком суде Лондона, Великобритания, по делу против Associated Newspapers – издателя влиятельных таблоидов Daily Mail и The Mail on Sunday. 21 января 41-летний герцог Сассекский выступил с финальным словом. Во время двухчасового допроса голос принца заметно дрожал, а в моменты упоминаний о своей жене Меган Маркл он оказался на грани слез, открыто обвиняя прессу в многолетней травле своей семьи.

Видео дня

Обращаясь к судье, принц Гарри заявил, что агрессивная деятельность британских медиа сделала жизнь его жены "настоящим несчастьем". Герцог подчеркнул, что даже само участие в судебном процессе и постоянное освещение дела только усиливают давление, превращая юридическую борьбу в "ужасный опыт", пишут в People.

Он акцентировал на том, что почувствовал себя обязанным действовать из-за "жестокого и иногда расистского" отношения прессы к Меган Маркл, которое началось еще в 2016 году и обострилось во время ее беременностей.

Иск касался незаконного сбора информации в течение 20 лет. Речь идет о материалах, которые, по утверждению истцов, были подготовлены с использованием прослушивания, слежки и частных детективов. Associated Newspapers эти обвинения отрицает. Представитель герцога после заседания отметил, что линия защиты издательства оказалась слабой: несмотря на напористый тон адвокатов, они избегали обсуждения большинства спорных статей.

Принц отметил, что многолетнее вмешательство прессы в его личную жизнь, включая отношения с бывшей девушкой Челси Дэйви, довело его до состояния "невероятной паранойи". По словам Гарри, таблоиды действовали так, будто имели целью "довести его до наркотиков и выпивки", чтобы получить больше сенсационных заголовков.

Завершая почти двухчасовое выступление, принц Гарри обратился к судье с дрожью в голосе, отметив, что сам факт его борьбы с таблоидами, по иронии, снова запускает волну преследования его семьи.

По его словам, вместо извинений и ответственности таблоиды продолжают оказывать давление. В зале суда было заметно, что принц Гарри находится на грани эмоционального срыва, когда он говорил о личной цене этого процесса для своей семьи.

Рассмотрение дела против Associated Newspapers, по прогнозам BBC, продлится около девяти недель.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году принц Гарри достиг мирового соглашения с издателем The Sun, который признал, что незаконно собирал личную информацию между 1996 и 2011 годами, и выплатил значительную компенсацию. Младший сын короля Чарльза III неожиданно согласился урегулировать дело незадолго до начала его официального рассмотрения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!