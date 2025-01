Суд над британским таблоидом, который инициировал принц Гарри, не состоится: герцог отступил в последний момент

Суд над известным британским таблоидом The Sun, который инициировал член королевской семьи Великобритании принц Гарри, обвинив издание в незаконном сборе личной информации между 1996 и 2011 годами, так и не состоится. Младший сын короля Чарльза III неожиданно согласился урегулировать дело незадолго до начала его официального рассмотрения.

Как сообщает People, сторонам удалось достичь мирного соглашения во время напряженных переговоров. Газетный издатель News Group Newspapers (NGN) признал неправомерные действия работников The Sun и обязался возместить герцогу Сассекскому все убытки.

В заявлении об урегулировании дела говорится: "NGN просит прощения у герцога Сассекского за серьезное вмешательство газеты The Sun, в период между 1996 и 2011 годами, в его частную жизнь, включая случаи незаконной деятельности детективов, работавших на The Sun. NGN также просит прощения за взломом телефонов, слежку и неправомерное использование частной информации журналистами и детективами, работавшими по его поручению в газете News of the World".

Издательство также извинилось перед герцогом Сассекским за вмешательство медийников в жизнь его покойной матери – принцессы Дианы. Кроме того, компания согласилась выплатить внуку королевы Елизаветы "значительную компенсацию".

Напомним, судебная волокита между принцем Гарри и таблоидом началась еще в 2019 году. Тогда от имени мужа Меган Маркл были поданы документы в Высокий суд Англии и Уэльса, где он обвинил The Sun и Daily Mirror в предполагаемом взломе его телефона. Герцог Сассекский отметил, что издательства неправомерно использовали его приватную информацию для написания статей. Тогда эксперты отмечали, что принц Гарри достаточно серьезно относится к делу, ведь оно касается его личных принципов.

И действительно, долгое время герцог Сассекский показывал довольно решительную позицию. Он был готов поучаствовать в четырехдневном допросе в суде, в течение которого было бы рассмотрено 30 статей с признаками правонарушений. В конце 2024 года член королевской семьи Великобритании отмечал: планирует до последнего бороться за раскрытие дела, даже если сумма, которую он в итоге выиграет, будет "в сто раз" меньше, чем у предложения об урегулировании. Однако со временем его позиция изменилась.

