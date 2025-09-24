Народная артистка Украины раскрыла причину, почему топовый актер-пропагандист Сергей Гармаш на самом деле приезжал в Херсон в разгар войны

Известная театральная и киноактриса Елена Галл-Савальская, которая пережила оккупацию в Херсоне, рассказала интересные подробности о российском актере Сергее Гармаше. Артист родился и вырос в Украине, впоследствии переехал в Москву, а с началом вторжения – поддержал агрессию против Украины.

Российские медиа писали, что во время оккупации Херсона Сергей Гармаш намеревался возглавить местный театр, ради чего приезжал в город. Однако актриса Херсонского театра имени Николая Кулиша Елена Галл-Савальская утверждает, что цель приезда была другой. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

По ее словам, тогдашняя власть т.н. военно-гражданской администрации Херсонской области во главе с Сальдо заявляла, что Гармаш якобы присоединится к восстановлению работы театра. На самом деле актер приезжал в город по личным причинам – чтобы забрать родителей с оккупированной территории, которые болели онкологией.

"Насколько я знаю, кого-то из них уже нет среди живых. Просто российская пропаганда любила любой визит кого-то из известных подавать как сенсацию, придавать ему значение, которого на самом деле не было", – подчеркнула актриса.

На вопрос, предлагали ли Гармашу возглавить театр, артистка ответила: "Лично с ним я близко не знакома. Помню, что он когда-то приходил к нам в театр: была творческая встреча с коллективом, пообщались, и на этом все. Никаких предложений возглавлять театр не было – это выдумки, которые раздували пропагандисты".

Сергей Гармаш родился в Херсоне 1 сентября 1958 года, получил образование в Днепропетровском театральном училище и работал в Херсонском театре кукол перед тем, как переехать в Россию, где получил известность в театре и кино. После этого Гармаш продолжил поддерживать российскую агрессию против Украины. Он регулярно выступал на оккупированных территориях, в частности в Геническе, Чаплинке и Скадовске, где проводил "творческие вечера", которые фактически стали пропагандистскими мероприятиями для оправдания оккупации. За поддержку агрессии России против Украины Сергей Гармаш был внесен в базу "Миротворец".

В июне 2022 года Гармаш посетил временно оккупированный город, как утверждали пропагандистские СМИ, с целью "восстановления работы" Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Этот театр, где Гармаш начинал свою актерскую карьеру, был захвачен российскими войсками во время оккупации. По иронии судьбы, именно этот театр подавал кандидатуру Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона в 2008 году, и он это звание получил.

