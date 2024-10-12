Превзошел Скрябина: известная пиарщица назвала лучшую песню Монатика за последние годы

Топ-пиарщица Юла (Юлия Яцечко), работавшая с Лободой, Максом Барских, Артемом Пивоваровым и многими другими, призналась, что одну песню Дмитрия Монатика считает лучшей за последние годы его творческой деятельности. По ее мнению, кавер на трек Кузьмы Скрябина "Старі фотографії" был настолько удачным, что превзошел оригинал.

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Однако пиарщица отмечает, что Монатик теряет свою позицию "номера один" в украинском шоубизе, а весомой причиной в этом может быть его "очень стойкая команда". Об этом Юлия Яцечко рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Что касается Димы, мне сложно сказать, потому что у него очень устойчивая команда. Уже 100 лет одни и те же люди. И то, что у них нет свежей крови, пожалуй, и влияет на видение развития артиста. Вот ты говоришь о творчестве. Я долго не слушала его песни. Единственная песня, которая мне лучше оригинала, – это кавер Монатика на песню Скрябина "Старі фотографії". Эта песня у Димы, я считаю, – лучшая работа за последние годы. И даже лучше оригинала. Я ее слушаю", – призналась топ-пиарщица.

Впрочем, она согласилась с предположением интервьюера Богдана Беспалова, что нишу Дмитрия Монатика уже занял Артем Пивоваров. Юла говорит, что к этому давно стремился поп-певец, у которого почти каждая песня становится хитом.

"С Димой мы работали лет три-четыре. С Артемом тоже три года были. Я знаю, что Пивоваров очень хотел именно такого результата. То есть быть первым. Он это сделал. И он молодец. Это о том, что человек искал варианты в своем творчестве, как поднять людей во время полномасштабной войны. И он заслуживает первое место", – пояснила Юла.

Полное интервью читайте и смотрите на сайте OBOZ.UA в воскресенье, 13 октября.

Ранее OBOZ.UA писал, что Юла назвала имя певца, объединившего всех украинцев после начала полномасштабного вторжения. Он "держал народ своим творчеством".

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