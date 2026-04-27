Премьера на Sweet.tv: Андрей Данилевич раскрывает самые громкие преступления в первом украинском true crime

27 апреля национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV представил премьеру первого отечественного документального true crime проекта "Расследование с Андреем Данилевичем", который погружает зрителей в самые громкие уголовные дела страны. Первый выпуск уже на YouTube, а на платформе уже доступны два эпизода. OBOZ.UA

Первый выпуск рассказывает жуткую историю маньяка "Элвиса", Юрия Кузьменко, одного из самых массовых серийных убийц за историю независимости. В 2000-х он терроризировал Киевскую область, а когда правоохранители наконец смогли его задержать после длительного следствия, мужчина признался в убийстве более 200 женщин.

Команда проекта впервые собрала свидетельства очевидцев, откровенные воспоминания родственников жертв маньяка и комментарии следователей, которые выслеживали одного из самых жестоких преступников современной Украины. Детали дела, которые ранее не разглашались, теперь доступны зрителям.

Второй эпизод посвящен резонансному делу – убийству 16-летнего Максима Матерухина на киевском фуникулере. Преступление, совершенное работником УГО, вызвало волну общественного возмущения из-за возможного избежания наказания. Авторы проекта поминутно восстановили вечер трагедии и собрали до сих пор неразглашаемые детали дела. Главная сенсация – первое эксклюзивное интервью с семьей убийцы. Впервые зрители услышат другую сторону истории от близких пожизненно осужденного.

Следующие выпуски будут выходить каждый понедельник. Прямо сейчас в Киеве снимают спецвыпуск о Голосеевском стрелке, который в середине апреля 2026 года всколыхнул страну своей жестокостью и унес жизни 7 человек. Эпизод выйдет на платформе вскоре.

"Мы выбрали true crime – один из самых популярных форматов в мире, который рассказывает о реальных преступлениях и их расследовании, ведь сейчас у общества есть запрос на справедливость и на наказание виновных. Команда "Расследований с Андреем Данилевичем" раскрывает и снимает те преступления, которые происходят в наши дни. Именно это создает максимальное напряжение и сильный эмоциональный отклик у зрителя", – объясняет Марина Русак, маркетинг-директор SWEET.TV.

True crime реалити уже давно держат миллионы зрителей во всем мире. Среди самых известных проектов – "On the Case with Paula Zahn", который выходит уже 28 сезонов, и "Crime Exposé with Nancy O'Dell", премьера которого состоялась в 2024 году. Ведущими таких реалити обычно являются опытные журналисты, поэтому первый украинский тру-крайм-проект представляет именно Андрей Данилевич – журналист с многолетним опытом расследований.

Новые выпуски "Расследования с Андреем Данилевичем" выходят по понедельникам только на SWEET.TV.