Отправил свою книгу на Марс и предсказал будущие изобретения: 5 интересных фактов о Рэе Брэдбери. Фото и видео

В начале 1950-х годов еще никому неизвестный американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери снимал крошечную квартиру в Венисе (Флорида). Там все время держал окна открытыми. Почему? Мужчина жил слишком бедно, чтобы позволить себе телефон. Итак, издателям раздавал номер телефонной будки на ближайшей АЗС. Когда же слышал звонки – срывался с места, перебегал улицу и хватался за трубку... Так Брэдбери договаривался о печатании книг или рассказов – и о писателе, который был без ума от космоса и ненавидел стремительное развитие технологий, узнал весь мир!

Рэй Брэдбери творил до последнего вздоха (его не стало в 91-летнем возрасте). За это время выпустил более 800 рассказов, романов, стихов, эссе, пьес для театра и радио, кино- и телесценариев! В частности, цикл рассказов "Марсианские хроники", роман-антиутопию "451 градус по Фаренгейту", а также романы "Вино из одуванчиков" и "Надвигается беда". Мы в OBOZ.UA к 12-й годовщине со дня смерти писателя собрали самые интересные факты о нем.

1. Выбрал писательство как путь к "вечной жизни"

В 12 лет Рэй Брэдбери посетил детский карнавал. Там к нему подошел "волшебник" по имени Электрико, прикоснулся к носу наэлектризованным мечом – и у мальчика волосы встали дыбом. Артист протянул руки вверх и воскликнул "Живи вечно!".

Годами позже Брэдбери сказал, что тогда и зародилась страсть к письму: "Я решил, что это лучшая идея, которую я когда-либо слышал... В тот день я подошел к карусели, смотрел на лошадей, пробегавших под музыку "Прекрасный Огайо", и плакал. Слезы текли, потому что я знал, что из-за мистера Электрико со мной произошло что-то важное. Я почувствовал, что изменился. И вот я, вернувшись домой, через несколько дней начал писать короткие истории. Разве это не удивительно?".

Рэй Брэдбери в юном возрасте решил, что благодаря людям, которые будут читать его книги, "обретет вечную жизнь" – оставит на страницах свои мысли, мечты и предостережения. И в этом не ошибся!

2. Нашел любовь всей своей жизни в книжном магазине

Лето 1946 года. В Лос-Анджелесе, в книжном магазине братьев Фаулер, произошла серия краж книг. Итак, продавщица Маргарет МакКлюр (Мэгги) во время своей смены пристально следила за всеми посетителями. Вдруг заметила мужчину в длинном темном плаще с глубокими карманами и портфелем. Это был жаркий день, поэтому Мэгги была уверена, что перед ней очередной вор... Женщина подошла к нему и довольно враждебно спросила, может ли чем-нибудь помочь. Оказалось, что незнакомец (26-летний Рэй Брэдбери) искал новую антологию, где опубликовали один из его рассказов. Двое завязали разговор и выпили по чашечке кофе.

Через несколько дней Рэй вернулся к книжному и пригласил Мэгги на свидание... Через год он сделал предложение любимой, спросив, улетит ли та с ним в путешествие на Луну и на Марс. Девушка не смогла отказать мечтателю. Пара сыграла скромную свадьбу, а позже подарила жизнь четырем дочерям.

В начале карьеры произведения Брэдбери не приносили стабильной прибыли, поэтому главной "кормилицей" семьи была его жена. Все изменилось после выхода в свет романа "451 градус по Фаренгейту" – и талант писателя по достоинству оценили в разных уголках мира. После этого семья переехала жить в большой частный дом. Счастливый брак продлился 57 лет, пока Маргарет не стало от прогрессирующего рака легких. Рэй пережил свою любимую на 9 лет.

3. Фантазии Брэдбери, ставшие реальностью

Рэй Брэдбери – не только романист, но и "ясновидец" с мощным воображением. В своем эссе "За пределами 1984: Люди-машины" он написал: "Люди просят меня предвидеть будущее, а я хочу только предотвратить это". Дело в том, что писатель, мягко говоря, не был поклонником стремительного развития технологий. Он отдавал себе отчет в том, что это может иметь и негативные последствия... Например, говорил, что из-за чрезмерного внимания к экранам люди будут страдать от одиночества. Даже если рядом будут находиться любимые, их дети или друзья. Иногда автор иронизирует эту проблему: в его рассказе "Пешеход" главного героя Леонарда Мида арестовали за обычную прогулку по городу и отсутствие телевизора.

Брэдбери, сам того не подозревая, в своих произведениях предусмотрел изобретение Bluetooth-гарнитур и наушников ("451 градус по Фаренгейту"), больших телевизоров с плоским экраном, занимающих целую стену ("Вельд"), беспилотных автомобилей ("Пешеход"), смарт-часов ("Убийца"), дополненную реальность AR ("Вельд"), систему "умный дом" ("Будет ласковый дождь")... И это лишь маленькая часть предсказаний.

4. В его честь назвали лунный кратер и астероид

Брэдбери был одержим исследованием космоса. Все из-за своей любви к научной фантастике. Это вдохновило его написать циклы рассказов "Марсианские хроники", "Р – значит ракета" и другие истории об инопланетянах, колонизации космоса и внеземном разуме...

Среди читателей этих книг оказались и ученые! Один из них в 1992 году в благодарность назвал астероид главного пояса – 9766 Bradbury. А в 1957 году экипаж космического корабля Apollo 15 ударный кратер на Луне назвал Dandelion (с англ. – одуванчик) в честь книги "Вино из одуванчиков". Не забыли о Рэе Брэдбери и работниках NASA. В 2008 году они на борту космического зонда NASA Phoenix Mars Lander отправили на Марс оцифрованную копию "Марсианских хроник", а спустя несколько месяцев после смерти писателя место, где приземлился роботизированный ровер Curiosity, назвали Bradbury landing (с англ. – посадка Брэдбери).

5. Обожал коллекционировать игрушки

Ежегодно на Рождество знаменитый литератор от жены, дочерей и друзей получал игрушечных роботов, бластеры, гигантские мягкие игрушки, фигурки динозавров и т.п. Известно, что кинорежиссер Альфред Хичкок подарил голову, плававшую в стеклянной банке (жутко, однако это в его стиле). А художник-мультипликатор и кинорежиссер Уолт Дисней приносил фигурки культовых Микки Маусов.

Все эти подарки писатель хранил у себя в кабинете вместе с книгами, причудливыми картинами, телевизионными реквизитами и сувенирами из путешествий. Визуально казалось, что это – сплошной хаос и, как говорила внука Брэдбери, "бунт деятельности". Однако подобная обстановка помогала ему нешаблонно думать и создавать новые футуристические сюжеты.

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