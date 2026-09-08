Телеведущая и певица из Одессы Регина Тодоренко, которая полностью игнорирует геноцид своего народа и продолжает зарабатывать "кровавые" рубли в России, пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем. Как заявила бывшая звезда тревел-шоу "Орел и Решка", из-за "переутомления" у нее сначала возник гипертонус голосовых связок, а теперь она вообще оказалась в кресле колесном.

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Травматолог обнаружил в коленном суставе предательницы жидкость. Кроме того, у Тодоренко диагностировали перенапряжение мышц ноги, из-за чего в ближайшее время она не сможет ходить без костылей. О проблемах со здоровьем предательница рассказала в своем Telegram-канале.

Регина Тодоренко также слезно отметила, что после разговора с поклонницей осознала: бешенный темп жизни якобы создает напряжение не только для нее самой, но и для аудитории. Как убеждена предательница, через подобные недуги Вселенная "кричит" ей, что нужно сделать паузу.

Отметим, что к "переутомлению" Тодоренко привела работа в шоу-бизнесе РФ. После 24 февраля 2022 года ведущая попыталась сделать вид, будто призывает к миру между россиянами и украинцами, но очень быстро изменила риторику, чтобы не попасть в немилость в стране-агрессоре.

Уже в 2024 году появилась информация, что бывшая звезда "Орла и Решки" получила российское гражданство. Регина Тодоренко полностью закрыла глаза на большую войну и зверства, которые совершают российские оккупанты в Украине, в частности, в ее родной Одессе, и с удовольствием появляется на различных шоу вместе с ярыми путинистами.

Иронично, что, несмотря на такую "любовь" к РФ, третьего ребенка от Влада Топалова предательница родила на "загнивающем Западе". Сын ведущей появился на свет в Соединенных Штатах Америки. Стоимость минимального комплекса услуг в частной клинике Майами, которую выбрала Тодоренко, составляет шесть тысяч долларов, а максимального – $10 000. Что интересно, в каждый набор услуг входит интересный элемент – оформление свидетельства о рождении и гражданства США.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что предательницу Ларису Долину экстренно госпитализировали перед показом дизайнера-путиниста и назвали диагноз, из-за которого она не могла встать с постели.

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