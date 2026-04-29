28 апреля певица-предательница Лариса Долина должна была выйти на подиум во время закрытого показа российского дизайнера Джемала Махмудова в Москве, однако этого не произошло из-за серьезных проблем с ее здоровьем. Незадолго до начала шоу 70-летнюю запроданку госпитализировали, ведь ее беспокоила сильная боль в позвоночнике.

Как сообщают росмедиа, Долина в течение нескольких часов не могла встать с кровати, поэтому вызвала скорую помощь в свою квартиру в Москве. Врачи диагностировали у путинистки остеохондроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, при котором разрушаются межпозвонковые диски, хрящи и суставы.

"У Ларисы Александровны может быть повреждена структура хряща, в худшем случае функции позвоночника могут быть значительно нарушены. Знаменитость не могла встать с кровати несколько часов и страдала от сильной боли", – пишут пропагандистские медиа.

Позже самочувствие Ларисы Долиной прокомментировал ее директор Сергей Пудовкин. Он заявил, что предательнице действительно понадобилась помощь медиков, ведь ее состояние ухудшилось из-за "резкой смены погоды", однако сейчас с певицей все хорошо и она готова вернуться на сцену.

Кстати, по словам дизайнера-путиниста Джемала Махмудова, который уже сотрудничал с Долиной в 2024 году и одел ее в плащ в цветах флага РФ, по здоровью запроданки сильно ударил скандал с квартирой. Мол, из-за сильного стресса организм артистки просто не выдержал.

"Думаю, это все накопилось. Вы понимаете, в каком возрасте эта женщина находится? Когда о ней пишут глупости, то любой человек, даже самый крепкий, сдается. Его организм не выдерживает", – сказал дизайнер.

Напомним, что скандал с пятикомнатной квартирой запроданной в Москве разгорелся еще в августе 2024 года. Тогда появилась информация, что Лариса Долина согласилась на продажу недвижимости, а после завершения сделки доверилась мошенникам, которые работали по тщательно спланированной схеме, и перевела им 112 миллионов рублей. Конечно, тогда пропагандисты пытались сделать виновными в инциденте украинцев, которые якобы звонили певице от имени спецслужб, однако полиция доказала другое.

После проведения расследования российские правоохранители сообщили, что Лариса Долина добровольно заключила сделку на продажу квартиры в элитном ЖК Москвы, поэтому суд официально признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Женщине передали ключи, тогда как предательницу с семьей сняли с регистрации.

Скандал сильно ударил по репутации исполнительницы в "любимой" РФ, а на просторах российского сегмента википедии даже появился термин "Эффект Долиной". Им называют случаи, когда продавцы квартир подают в суд после завершения сделки и заявляют, что стали жертвами мошенников. Теперь на концерты Долиной почти никто не ходит, а чтобы хоть как-то создать видимость востребованности, певица нагоняет массовку в полупустые залы.

