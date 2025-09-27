Телеведущая и певица родом из Одессы Регина Тодоренко, которая замалчивает войну в Украине и на протяжении многих лет проживает в РФ, сообщила, что стала мамой сына. На свет появился третий малыш предательницы и ее мужа, российского певца Влада Топалова, однако, что интересно, рожать она решила не в "любимой" России, а на "загнивающем Западе".

На 37-й неделе беременности запроданка выехала в Соединенные Штаты Америки, где и состоялись роды. Соответствующую информацию выяснили пропагандистские медиа.

Регина Тодоренко родила сына в одной из частных клиник Майами. Отмечается, что медицинское учреждение предлагает четыре пакета услуг. Стоимость минимального комплекса составляет шесть тысяч долларов, а максимального – $10 000.

Хотя пока неизвестно, какой именно набор услуг выбрала ведущая, в каждый из них входит интересный элемент – оформление свидетельства о рождении и гражданство США. Кажется, Тодоренко пытается обеспечить сыну будущее за пределами страны-агрессора, где сама живет и развивает карьеру.

Что известно о позиции ведущей

В первые дни полномасштабного вторжения предательница попыталась сделать вид, что призывает к миру между украинцами и россиянами. Она выдала пропагандистский нарратив о "братских" народах, однако очень скоро, опасаясь потерять заработок, начала полностью игнорировать геноцид украинцев.

Кстати, в 2024 году появилась информация, что Регина Тодоренко получила гражданство РФ. Как утверждали пропагандисты, этому поспособствовал ее брак с россиянином Владом Топаловым, который они заключили в 2018-м.

Теперь предательницу можно нередко увидеть в компании ярых путинистов. Ведущая часто участвует в пропагандистских мероприятиях, а также продвигает прокремлевские нарративы и создает иллюзию "дружбы народов".

