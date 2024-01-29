Никакого пылесоса и насыщенных духов: 5 странных правил, которые должны соблюдать прислуги королевской семьи

Королевские лакеи, прислуги, няни, дворецкие или кухонный персонал – должности во дворце, которые не каждому по силам. Для трудоустройства требуются две ключевые черты. Первая – немалое терпение: титулованные лица часто бывают капризными. К примеру, принцесса Маргарет наняла личного дворецкого лишь для того, чтобы тот держал пепельницу – и ей не приходилось смотреть, куда выбрасывать сигареты. Вторая черта – дисциплинированность: быстрое и качественное исполнение обязанностей.

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Предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, почему работа при королевском дворце – не так сладко, как может показаться на первый взгляд. Некоторые функции персонала вас удивят.

1. Никакой фамильярности

В одном из интервью бывший королевский дворецкий Пол Кидд рассказал о случае, когда ему стало неловко перед Елизаветой II. Он пришел к ней, и сообщил: "Ваше Величество, ваш обед готов". В ответ королева раздраженно посмотрела на Пола. Дело в том, что он должен был сказать: "Ваше Величество, обед подан". Педантичные монархи обращают внимание даже на столь мелкие нюансы.

Еще один интересный факт – персоналу королевских дворцов семейства Виндзоров строго запрещено называть детей словом "kids". Почему так? Ибо в их окружении словом "kid" привыкли называть исключительно козлят, а детей – более классическим литературным вариантом ("children").

2. Нельзя пылесосить

Королевским слугам запрещено пылесосить. Даже если во дворце везде есть ковры, все равно нельзя! Работникам приходится каждый день по несколько раз подметать пол. Звучит архаично, не правда ли? Звука пылесоса в королевской резиденции никогда не слышно, потому что титулованные лица ценят тишину и покой.

Добавим, что младшему персоналу и королевским лакеям запрещается ходить по коврам. Это сделано для того, чтобы избежать повреждения нитей.

3. Горячие напитки должны быть конкретной температуры

Даже если прислуги поставят на стол свежеприготовленные блюда и напитки, это не значит, что обязанности по трапезе выполнены. Дополнительно они должны убедиться в том, что горячие напитки имеют "идеальную" температуру. К примеру, король Чарльз III пьет чай Earl Grey с температурой 100 °C, а зеленый – с 70 °C. Кроме того, возле его чашки всегда должно стоять свежее молоко: на случай, если Его Величество захочет разнообразить привычный вкус напитка.

4. Запрещено стоять спиной к титулованным лицам

Нарушать это правило – грубая ошибка. Члены персонала всегда должны выходить из комнаты задом наперед, чтобы не поворачиваться спиной к королю, королеве, принцу или принцессе. Заботливая Елизавета II иногда облегчала жизнь подчиненным – поворачивалась спиной первой: это позволяло прислугам покидать помещение привычным образом (обернувшись лицом к двери).

5. Табу на насыщенные запахи

В королевских резиденциях запрещено использовать духи, лосьоны или одеколоны с насыщенным запахом. Сильный аромат изрядно может огорчить членов семьи Виндзоров. Это правило было введено после того, как принцу Филиппу, мужу Елизаветы II, стало плохо из-за лосьона после бритья, который использовал один из его лакеев. Предполагаем, что и любимые духи Кейт Миддлтон, Меган Маркл и других королевских лиц имеют нерезкий запах (чтобы людям было комфортно находиться рядом).

Ранее OBOZ.UA писал о 5 правилах протокола, которые нарушали королевские особы. Это точно не одобрила бы Елизавета II.

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