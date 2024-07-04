Практически не изменились. Дэвид и Виктория Бекхэмы воспроизвели культовое свадебное фото спустя 25 лет

Английский футболист Дэвид Бекхэм и его жена, певица Виктория Бекхэм воспроизвели культовое свадебное фото. Пара повторила знаменитое изображение в честь празднования 25-й годовщины брака. Звезды почти не изменились в течение долгих лет семейной жизни.

Видео дня

Для официальной церемонии бракосочетания, состоявшейся 4 июля 1999 года, они выбрали фиолетовые атласные образы, пишет The Mirror. Бекхемы надели идентичную одежду, чтобы вернуть воспоминания о свадьбе. Новым снимком супруги поделились на своих Instagram-страницах.

На обновленном фото платье и аксессуары Виктории Бекхэм, равно как и костюм ее мужа, не отличаются от наряда, который они выбрали 25 лет назад. Единственным изменением стали прически супругов. Британская певица теперь имеет длинные волнистые волосы, а футболист лишился белых прядей.

Для возобновления культового фото, Дэвид и Виктория Бекхэмы выбрали более сдержанную локацию, акцентными элементами которой стали массивные троны с золотым обрамлением, сидя на которых, пара держится за руки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дэвид Бекхэм показал уникальные кадры из жизни жены в честь ее 50-летия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!