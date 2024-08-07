Появились первые официальные фото 'Мисс Украины Вселенная 2024', сделанные звездным фотографом из США

Всемирно известный американский звездный фотограф Фадиль Бериша создал первые официальные фото для "Мисс Вселенная Украина 2024" Алины Пономаренко. 20-летней одесситке в нежно-голубом платье и с короной устроили простую фотосессию у стены.

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Организаторы конкурса поблагодарили фотографа за поддержку Украины. Снимки появились в Instagram Алины Пономаренко.

Для первой официальной фотосессии красавицы в статусе "Мисс Вселенная Украина" ей подобрали пастельный образ с расшитым блестящими камешками корсетом и пышной юбкой.

Силуэт-русалка позволил подчеркнуть фигуру победительницы украинского отбора, а также сделать акцент на ее хрупких плечах. В руках украинка держала корону и ленту.

Ее каштановые волосы были уложены в простую прическу, а вот макияж для девушки сделали яркий. Акцент на веках и ресницах позволил оттенить карие глаза одесситки, тогда как легкий блеск на губах добавил изысканности.

В комментариях Алине Пономаренко пожелали успеха на конкурсе и расхвалили ее естественную красоту.

Напомним, победительницу выбрали в онлайн-формате, поскольку в условиях полномасштабной войны было решено воздержаться от помпезных шоу. О благотворительных инициативах красавицы – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, как в реальной жизни выглядит "Мисс Вселенная Украина 2024". Она носит меньше макияжа и более откровенные платья.

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