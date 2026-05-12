Украинский 90-летний художник Иван Марчук прокомментировал информацию о своих картинах в России и объяснил, откуда там могли оказаться его полотна. По словам деятеля, часть работ могла остаться там еще с советских времен после выставок в Москве или пребывания в частных коллекциях.

Об этом от рассказал в интервью "Главкому". Художник признался, что не знает, где сейчас могут находиться его работы, ведь за десятки лет они разошлись по всему миру.

"Я этого не знаю. Картины в течение всей моей жизни разошлись по миру", – сказал Марчук.

В то же время помощница художника, искусствовед Тамара Стрипко заявила о "мошеннической кампании" вокруг имени Марчука. Она подчеркнула, что художник никогда самостоятельно не подавал свои работы на аукционы, а все продажи происходят исключительно через вторичный рынок.

Она пояснила, что в последнее время вокруг имени художника распространяют заявления о продаже его картин на российских аукционах. По ее словам, эти обвинения используют люди, которые "посягают на авторские права Марчука".

"Сейчас мошенники, которые посягнули на авторские права Марчука, развернули целую кампанию против него и говорят о том, что его работы продаются на российских аукционах. Но дело в том, что Марчук ни одной работы на художественный аукцион не подал", – подчеркнула она.

Стрипко добавила, что картины, которые появляются на Sotheby's, Goldens, Bonhams и других международных площадках, – это вторичный рынок. Речь идет о работах, которые в свое время были подарены или проданы частным владельцам.

При этом часть полотен Марчука действительно могла остаться в России еще со времен СССР. В частности, девять его картин находились в интерьерах московского отеля "Украина", который сейчас работает под названием Radisson Collection.

"Марчук, работая тогда в художественном комбинате, был командирован туда. Целых девять его картин находились в интерьерах этого отеля. Где они сейчас, не известно", – рассказала представительница художника.

Отдельно она упомянула о коллекции работ, которая могла принадлежать Виталию Шелесту – сыну бывшего секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста. После переезда семьи в Москву картины также могли остаться там.

Сам Марчук вспомнил, что в советские годы имел несколько выставок в Москве, где его работы покупали коллекционеры.

"Во времена СССР я имел три или четыре выставки в Москве, и у меня покупали там картины. Одна из них "Красная книга" называется, на ней – куча птиц, накрытая сеткой. С тех пор она нигде не "всплывала", – рассказал художник.

Справка

Иван Марчук родился 12 мая 1936 года. В советские времена он подвергался преследованиям КГБ и долгое время не мог официально выставлять свои работы. В 1989–2001 годах художник жил в Австралии, Канаде и США.

Марчук является лауреатом Шевченковской премии, Народным художником Украины и обладателем Ордена Свободы. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph внесла его в рейтинг "100 гениев современности", а в 2021 году он получил государственную награду "Национальная легенда Украины".

Сегодня наследие художника насчитывает более 5 тысяч произведений.

