После слов о 'примирении': Олег Винник впервые отреагировал на скандальное видео с концерта и пригрозил 'судным днем'

После волны критики, которая поднялась из-за его высказываний со сцены в Германии, певец Олег Винник впервые публично отреагировал на скандал. Вместо рождественского поздравления артист опубликовал эмоциональное обращение, в котором обвинил украинские медиа в искажении его слов и фактически пригрозил "судным днем".

Поводом для реакции стало видео с концерта, где Винник призвал украинцев "простить и полюбить" врагов, отметив, что это якобы принесет "удовольствие обеим сторонам". Запись быстро распространилась в сети и вызвала возмущение, поскольку многие пользователи восприняли эти слова как косвенное оправдание агрессора в войне с Россией.

В своем новом обращении Винник попытался объяснить свои слова со сцены, заверив, что они не имели никакого отношения к Украине или оправданию России. По его словам, речь шла исключительно о человеческих отношениях и христианских ценностях.

"Он не был сказан об Украине. Он не был сказан о том, что нужно прощать какие-то народы или страны. И уж точно не о "прощении россиян", как вы это перекрутили. Эти слова были сказаны накануне Рождества, накануне светлого, человечного праздника. Они были о людях, о том, что мы должны уметь прощать друг друга. В том числе: украинцы – украинцев, человек – человека", – заявил артист.

Артист подчеркнул, что не отказывается ни от одного сказанного слова, но требует не искажать его позицию.

"Я не отказываюсь ни от одного слова, которое говорю ни в интервью, ни со сцены. Но не искажайте мои слова. Не вкладывайте в них свой искаженный смысл и не делайте из этого сенсаций", – отметил он.

В частности, певец заявил, что вместо поздравления со Святвечером якобы вынужден отвечать на критику. Он резко высказался в адрес журналистов и медиа, которые пишут о нем, обвинив их в манипуляциях и якобы создании искусственных скандалов.

"В каждом своем заголовке вы пишете: "скандальный певец Олег Винник" Так скажите мне прямо: в каких скандалах я когда-нибудь был замешан, кроме тех, которые вы сами придумали, чтобы создать очередную сенсацию? Скандальные здесь только вы – желтая пресса, которая не способна ни проверять факты, ни нести ответственность за собственные слова. У вас нет ничего святого", – возмутился Олег Винник.

Отдельно певец вспомнил о "судном дне", подчеркнув, что последствия якобы неизбежны: "Судный день рано или поздно наступит. И последствия будут".

Скандал разгорелся после того, как пользователь X Сергей Голобуцкий обнародовал видео с концерта Винника в Германии. В посте он отметил, что певец говорил о "прощении врагов", не называя конкретных стран, однако в контексте войны эти слова были восприняты как оправдание России. Сам автор поста подчеркивает, что такая риторика неприемлема во время полномасштабной агрессии.

Дополнительное возмущение вызвало и то, что во время концерта Винник исполнял песни на русском и немецком языках. В комментариях пользователи обратили внимание на резкий контраст между его прежними заявлениями о патриотизме и нынешним поведением за границей, а также предположили, что украинский язык оказался для певца "невыгодным" с финансовой точки зрения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Винник заявил, что нельзя запрещать русский в Украине, и назвал виновных в войне. Свою позицию исполнитель аргументировал тем, что врагом нашего народа является не язык, а глава Кремля Владимир Путин, который и начал кровавую войну.

