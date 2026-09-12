Полякова впервые показала фото со своей свадьбы с Буряковским и объяснила, почему их брак не распался

Украинская певица Оля Полякова решила приоткрыть завесу над своей свадьбой с предпринимателем Вадимом Буряковским в честь 22-й годовщины. Артистка поделилась с поклонниками снимками с торжественной церемонии, которые ранее не выносила на публику из личного архива.

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На фотографиях, которые появились на странице Поляковой в Instagram, можно хорошо рассмотреть ее свадебный образ. Для этого важного дня певица выбрала не стандартный белый наряд, а бежевое платье с сетчатым верхом, украшенным мерцающими бусинами. Она собрала волосы в объемный низкий пучок, "изюминку" которому добавила с помощью цветка.

Кроме того, в подписи к фотографиям Оля Полякова поделилась откровением о том, что иногда сама удивляется, как смогла так долго продержаться в браке со своим "переменчивым настроением и непростым характером". Артистка прямо заявила, что в этом нет ее заслуги, а их семья не развалилась благодаря Вадиму Буряковскому.

"Мы всегда были прежде всего друзьями. Потом он был для меня "папой" – и только потом уже мужем. Хорошо это или плохо – не вам судить. Да и, в конце концов, не в этом суть. Любая тревожная девочка знает, насколько важно иметь рядом человека, который не уйдет в любой момент, не оттолкнет, не бросит, не уйдет в мороз, не накажет игнором и не решит "отдохнуть" от тебя, а будет рядом всегда. Даже в самые сложные периоды. Даже после крупных ссор. Даже тогда, когда с тобой, мягко говоря, нелегко. Будет рядом. Не бросит", – отметила певица.

По словам Поляковой, только с годами она поняла, что настоящая ценность отношений – это надежность другого человека. В заключение она подчеркнула, что каждая семья "счастлива и несчастна по-своему", поэтому не стоит оценивать чужие браки.

Что известно об отношениях супругов

Будущая пара познакомилась в тот период, когда Оля Полякова была на начальном этапе развития карьеры, а Вадим Буряковский уже имел успешный бизнес. Артистку пригласили выступить якобы на благотворительном мероприятии, однако, приехав в указанное место, она увидела множество состоятельных гостей. Оказалось, что друзья Буряковского позвали исполнительницу спеть на его дне рождения. Полякова была сильно возмущена этой ситуацией, однако все же вышла к гостям, когда именинник извинился и выплатил ей гонорар.

С тех пор между исполнительницей и предпринимателем завязалось общение, которое переросло в серьезные отношения после того, как Буряковский развелся с тогдашней женой. Довольно быстро Оля Полякова забеременела, а предприниматель решил не затягивать с браком. Буряковский сделал артистке предложение руки и сердца во время завтрака, и впоследствии они сыграли свадьбу в стиле "Эдемского сада".

У супругов двое детей. В 2005 году Оля Полякова родила дочь Марию, а в 2011-м – Алису.

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