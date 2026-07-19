"Получал удовольствие": Игорь Кондратюк признался, как на "Караоке на Майдане" готовил "провалы" участников, а потом сам оказывался в тупике

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что в ходе многолетней работы над шоу "Караоке на Майдане" у него была своя стратегия отбора участников. По его словам, он намеренно старался сделать игру непредсказуемой: среди четверки конкурсантов всегда должен был быть один слабый вокалист, один очевидный фаворит и двое тех, кто будет поддерживать интригу до финала.

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Однако иногда его замысел полностью рушился, из-за чего ведущий сам оказывался в безвыходной ситуации. Об этом Кондратюк рассказал в интервью "Пряма червона".

Телеведущий пояснил, что желающих принять участие в программе всегда было очень много, поэтому сформировать четверку участников не составляло труда. В то же время он руководствовался собственным принципом, который, по его мнению, делал шоу интереснее как для зрителей, так и для него самого.

"На самом деле приходило очень много людей, желающих спеть. И выбрать из них троих-четырех – несложно. У меня в голове всегда было такое правило: один из четырех участников должен не уметь петь. Типа я ошибся, ведущий – "лошара". Кто-то должен петь очень хорошо, потому что он должен победить. И двое, по поводу которых зрители могли бы сомневаться, кто станет финалистом. Так я расписывал игру для себя", – рассказал Кондратюк.

Впрочем, далеко не все выпуски соответствовали его замыслу. Продюсер признался, что иногда все четверо конкурсантов демонстрировали настолько сильный вокал, что он только радовался такому развитию событий.

"Очень часто все четверо пели божественно. Я помню такие передачи и просто получал колоссальное удовольствие", – сказал телеведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк назвал "самую кринжовую" песню, которую пели на "Караоке на Майдане". По словам ведущего шоу, именно с этим номером связана одна из самых запоминающихся историй шоу, а исполнитель в итоге стал победителем выпуска.

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