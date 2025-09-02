Польский миллионер отобрал у маленького мальчика кепку с автографом и жестко поплатился за это: скандальное видео и что с ним сейчас

Польский миллионер Петр Щцерек попал в громкий скандал во время Открытого чемпионата США по теннису, ведь отобрал у мальчика кепку с автографом победителя Камиля Майхржака. Юный болельщик пытался вернуть подарок от спортсмена, однако предприниматель не обращал на него внимания.

Инцидент попал на камеру и довольно быстро "разлетелся" на просторах сети. Как отмечает New York Post, многие пользователи, не подбирая слов, отреагировали на поступок поляка, называя его "мешком мусора", "вором" или "примитивным мошенником".

Что известно о скандале

Польский теннисист Камиль Майхржак феерично победил своего соперника, россиянина Карена Хачанова, на US Open. После матча он подошел к болельщикам, чтобы немного пообщаться и раздать автографы. Спортсмен оставил свою подпись на кепке и вручил ее маленькому мальчику, однако презент перехватил Петр Щцерек. Миллионер быстро положил головной убор в сумку своей партнерши, игнорируя возмущение юного болельщика.

Поведение предпринимателя довольно резко осудили как международные медиа, так и пользователи сети. Некоторые юзеры даже дали совет польскому миллионеру, как бы он должен был поступить в такой ситуации.

"Профессиональный совет: Если вы тот негодяй, который вырвал из рук ребенка кепку Майхржака, я бы на вашем месте исправил ситуацию. Выясните, как вернуть ребенку кепку, и публично попросите прощения. Если вы не исправите ситуацию как можно быстрее, это закончится плохо".

Как отреагировал Камиль Майхржак

Спортсмен объяснил таблоиду New York Post, что сначала даже не понял, что произошло, ведь был очень уставший после матча: "Очевидно, это было какое-то недоразумение. Я отдал кепку, но после матча у меня было много дел, я был очень уставший и очень взволнован победой. Я просто пропустил это".

По словам Камиля Майхржака, после инцидента Петр Щцерек, который является спонсором польской федерации тенниса, пытался исправить ситуацию. Для этого спортсмен предоставил предпринимателю данные для связи с матерью юного болельщика, которого зовут Брюк.

В конце концов кепку вернули маленькому мальчику, более того, Камиль Майхржак встретился с ним лично. Спортсмен передал Брюку несколько дополнительных презентов и сделал совместное фото.

Реакция Петра Щцерека

После шквала критики в сети на связь вышел и сам польский миллионер. На странице своей компании Drogbruk в Instagram он обнародовал пост, где извинился за свой поступок. Он отметил, что забрал кепку с автографом, поскольку думал, что теннисист передал ее для его сыновей.

"Это ошибочное убеждение заставило меня инстинктивно протянуть руку. Сегодня я понимаю, что сделал то, что имело вид сознательного отбирания подарка у ребенка. Это не было моим намерением, но это не меняет факта, что я оскорбил мальчика и подвел болельщиков. Кепка была передана мальчику, а извинения – семье. Надеюсь, что хотя бы частично я исправил причиненный вред", – написал поляк.

Что известно о польском миллионере

Петр Щцерек является соучредителем и генеральным директором компании по производству брусчатки Drogbruk. Хотя официальных данных о капитале бизнесмена в открытом пространстве нет, как отмечает International Business Times, он считается миллионером из-за расширения предприятия и стабильного успеха на рынке.

Женой Петра Щцерека является Анна Щерек, которая вместе с ним основала Drogbruk. Супруги воспитывают двух общих детей, которые занимаются теннисом, а в доме семьи даже есть частный корт. Известно, что предприниматель даже достиг второго дивизиона Калишской теннисной ассоциации

