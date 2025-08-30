Поляк совершил гнусный поступок на US Open и опозорился на весь мир. Видео собрало 2 млн просмотров за сутки

Победа поляка Камиля Майхшака (№62 ATP) над россиянином Кареном Хачановым (№8 ATP) на US Open осталась в тени гнусного инцидента одного из болельщиков. Мировые медиа и соцсети раскритиковали польского бизнесмена, который силой забрал у ребёнка сувенир от земляка.

Видео дня

Первая ракетка Польши совершил сенсацию, обыграв Хачанова 2:6, 6:7, 6:4, 7:5, 7:6 и вышел в третью стадию соревнований. После матча он подошёл к болельщикам, чтобы раздать автографы и подарил свою кепку юному фанату. В этот момент взрослый мужчина вырвал головной убор и спрятал его в пакет своей спутнице.

Выяснилось, что это был поляк Пётр Щцерек, владелец компании по производству брусчатки "Drogbruk", который с женой Анной решили посетить турнир в США.

Мальчик, оставшийся без подарка, пытался вернуть подарок назад, но мужчина никак не отреагировал на его возмущение. Сам Майхшак в тот момент не заметил происходящего и продолжал общаться с публикой.

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, собрав за сутки порядка 2 млн просмотров.

Майхшак позже написал обращение: "После матча я не заметил, что кепка не дошла до мальчика. Ребята, помогите найти его. Если ты (или твои родители) это видишь — напиши мне в личные сообщения". Уже через час теннисист связался с ребёнком и признался, что поражён "силой интернета".

Международные СМИ жёстко осудили поступок польского предпринимателя, а пользователи в сети назвали его поведение позорным. История получила широкий резонанс и поставила в неловкое положение не только самого мужчину, но и его компанию.

