5 июня 2025 года свой 84-й день рождения празднует польская актриса Барбара Брыльска – польская звезда культового советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Несмотря на то, что эта лента до сих пор остается главной новогодней традицией для многих россиян, сама Брыльска уже давно стала для них неудобным символом: она не боится открыто говорить правду о жизни в России, поддерживает Украину, а еще в 2015 году передала Владимиру Путину однозначное послание – никогда не поедет в оккупированный Крым и не станет участницей путинских "праздников".

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В то время, как в Украине действует этический запрет на показ фильмов с участием актеров, которые поддерживают агрессию РФ, в самой России в новогодних эфирах последних лет местные телеканалы вырезали сцены с одиозными отечественными звездами, которые стали участниками так называемой "голой вечеринки" в Москве. Вместо этого эфирную сетку украшал хорошо знакомый советский фильм – "Ирония судьбы", который оказался настоящим троянским конем в разгар войны, развязанной Россией против Украины. OBOZ.UA рассказал, как именно Барбара Брыльска "насолила" выходцам СССР, которые пытаются ее "отменить" в свой стране, но безуспешно.

Ключевые актеры "Иронии судьбы" давно поддерживают украинский народ и выступают против политики Кремля. Среди них – легендарная Лия Ахеджакова, призванная играть подругу главной героини, и, конечно же, сама Барбара Брыльска – исполнительница роли Нади.

Публичная позиция этих актрис давно вызывает ненависть у российских чиновников и "Z-патриотов". В Госдуме даже предлагали с помощью искусственного интеллекта заменить их лица в культовом фильме, чтобы избавиться от "идеологической опасности". Но эта идея была отклонена: даже генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров выступил против, заявив: "Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей?"

Сама Барбара Брыльска еще в 2015 году отказалась ехать на фестиваль в Севастополь, который оккупанты пытались сделать "площадкой дружбы" для сторонников российского кино. "Обещали золотые горы, сколько хочешь. Я сказала – никогда", – вспоминала актриса в интервью "Светской жизни".

По ее словам, ей пытались доказать, что это в Украине пропаганда, но Брыльска не согласилась: "У вас – ваша пропаганда, у нас – наша. Но я имею семью, имею друзей, и я за правду. А если не знаю ее – то значит, умру глупой".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Брыльска еще больше дистанцировалась от российской культуры. Она не приезжала в РФ, открыто поддерживала Лию Ахеджакову и неоднократно высказывалась об истинном положении в стране-агрессоре.

Актриса говорила, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске, потому что везде царит нищета. Комфортно жить могут только в Москве или Санкт-Петербурге. По мнению Брыльской, россияне погрязли в информационном болоте, из которого уже не могут выбраться.

В 2025 году актриса снова стала объектом внимания росмедиа – на этот раз из-за путаницы. 14 января появилась информация, что Барбара Брыльска якобы умерла. На самом деле российские журналисты перепутали ее с другой актрисой – Барбарой Рыльской. Сама Брыльска опровергла фейк, заявив, что чувствует себя хорошо и не намерена возвращаться в Россию.

Ранее OBOZ.UA писал, как Ленни Кравиц гордился своими украинскими корнями и ездил выступать на родину прадедушки. Прадед Кравица, Леонид Кравец, был уроженцем Киева, а дедушка – украинским евреем, впоследствии эмигрировавшим в США.

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