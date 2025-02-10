Полиция Индии прервала уличный концерт Эда Ширана и назвала причину: певец отреагировал. Видео

Британский певец Эд Ширан оказался в центре неожиданного инцидента в Индии. Во время импровизированного выступления на Черч-стрит в Бенгалуру полиция остановила концерт из-за отсутствия официального разрешения на пение в общественном месте. Правоохранители, не узнав музыканта, попросили его покинуть место события.

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Ширан находится в Индии в рамках своего тура и готовится к большому концерту на площадке NICE Grounds в Мадавари. Об инциденте сообщило издание The Times of India.

"Британский певец и автор песен Эд Ширан был остановлен полицией Бенгалуру во время импровизированного концерта на Черч-стрит в воскресенье, поскольку у него не было необходимых разрешений", – отметила полиция.

Несмотря на ситуацию на улице, певец заверил, что все было запланировано: "У нас было разрешение на выступление, поэтому мы играли именно в этом месте, это было запланировано заранее, а не просто мы случайно оказались там. Все хорошо. Увидимся сегодня на концерте".

В момент инцидента Эд Ширан как раз исполнял свой суперхит Shape of you, известный почти по всему миру. Тогда к нему подошел работник полиции, опустился на землю и выключил микрофон, прервав выступление.

Ранее OBOZ.UA писал, что преданная фанатка Эда Ширана вышла замуж за двойника звезды. Ранее невеста только шутила о том, что пойдет под венец со знаменитостью, однако "шутка вышла из-под контроля".

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