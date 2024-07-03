Преданная фанатка Эда Ширана вышла замуж за двойника звезды. Фото

40-летняя Аманда Барон вышла замуж за 29-летнего Тайя Джонса, который очень похож на кумира женщины – британского певца Эда Ширана. Ранее невеста только шутила о том, что пойдет под венец со знаменитостью, однако "шутка вышла из-под контроля".

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Впрочем, избранник Барон был не единственным двойником звезды на свадьбе, пишет Metro. Среди гостей можно было увидеть копии Дэвида Бекхэма, принца Гарри, Джек Воробья, Гордона Рамзи и других.

Аманда, которая работает в психиатрии и является матерью пятерых детей, познакомили с Тайем через друзей. По иронии судьбы, общие знакомые встретили жениха на концерте Ширана. Через год Джонс уже стоял перед женщиной на одном колене, прося стать его женой.

На свадьбе слова из песни исполнителя были даже выгравированы на торте, но счастливая пара решила, что не хочет, чтобы вся церемония была связана с Эдом Шираном. Поэтому первый танец влюбленных прошел под хит Джеймса Артура. Певец-суперзвезда, к сожалению, не смог побывать на их свадьбе в Манчестере, но он направил виновникам праздника сообщение о том, что был вынужден отклонить их приглашение, поскольку находился за границей.

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