Пока россияне гибнут за Путина: непубличная дочь Пескова сбежала на курорт за границу и разозлила соотечественников

28-летняя Лиза Пескова, непубличная дочь пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова, опубликовала в соцсетях серию фото и видео с отдыха в, скорее всего, Вьетнаме. Пока в России полным ходом идет скрытая мобилизация мужчин на войну в Украине, появление кадров с заграничного курорта вызвало обсуждение в российском сегменте сети.

На обнародованных в Instagram снимках Пескова позирует на фоне моря и горного пейзажа. Точную локацию пребывания дочь кремлевского чиновника не раскрыла и даже фото делала так, чтобы ее местонахождение было невозможно легко узнать.

В комментариях под публикацией преимущественно появились лестные отзывы и похвала. Пользователи называли Лизу "очень красивой", концентрируясь на ее внешности и кадрах с отдыха.

В то же время в российских Telegram-каналах реакция оказалась резко противоположной. Там публикации об отдыхе Песковой вызвали волну критики и ироничных комментариев относительно ее статуса и образа жизни на фоне войны. Среди них звучали такие высказывания:

"Симпатичная, но это дочь Пескова, и сразу возникает рвотный рефлекс".

"Бедняжка устала".

"Страшная. Похожа на отца".

"Это та, которая сама напросилась замуж за чеченца? Почему же муж позволяет ей публиковать такие фото, а?"

Также были саркастические замечания относительно ее возможных заграничных курортов:

"Курорты Краснодарского края! Какая красота! Молодец, что поддерживает отечественные пляжи".

"В Крыму, конечно? Или в Монако?"

Критики также упоминали привилегии семьи Пескова, сравнивая их уровень жизни с реальностью рядовых россиян, которых отправляют на войну против Украины. Часть пользователей прямо упрекала контрастом между публичными заявлениями Кремля и частной жизнью его представителей.

"Вот поэтому им там всем безразлично, что и куда у нас летит. У них вечные каникулы в другом месте".

Дмитрий Песков является одним из ключевых спикеров Кремля и публично защищает политику Владимира Путина, включая полномасштабное вторжение в Украину.

Лиза Пескова – дочь Дмитрия Пескова и его бывшей жены Екатерины Солоцинской. Образование Пескова получала частично за рубежом – в частности во Франции, где училась в школе, а позже якобы продолжила обучение в России на дипломата и международника.

В разные годы Лиза Пескова работала в сфере PR и коммуникаций, а также была связана с несколькими российскими и международными инициативами. После 2022 года она оказалась под санкциями США и Европейского Союза как член семьи высокопоставленного российского чиновника.

