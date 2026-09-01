"Пойдем в школу, в институт, на работу. А потом умрем". Как изменилась первоклассница из Трускавца, о которой вспоминают каждое 1 сентября

В сентябре 2020 года журналисты из Трускавца пообщались с детьми на школьной линейке. Среди них была шестилетняя Адель, которая как раз начинала учиться в первом классе. На вопрос, почему она хочет в школу, девочка ответила так, что впоследствии этот ответ стал вирусным.

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OBOZ.UA расскажет, как она изменилась с тех пор. "Сначала мы будем играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом – в институт, и так на работу. А потом умрем", – говорила Адель в видео, ставшем вирусным.

Девочка при этом совершенно спокойно махнула рукой, будто озвучила вполне обычный план на будущее. Ее ответ быстро разлетелся по соцсетям, видео начали активно распространять пользователи, а ее фраза стала одним из самых известных детских мемов украинского интернета.

Несмотря на популярность дочери, ее родители не стали пользоваться внезапной славой. Семья не делала из Адель блогера или медийную личность. Девочка продолжила учиться в обычной школе, а ее жизнь практически не изменилась из-за популярности видео.

Однако в январе 2025 года ведущий Руслан Сеничкин опубликовал видео "Завтрака с 1+1", в котором журналисты разыскали героиню легендарного ролика. Адель на тот момент уже исполнилось 10 лет. То есть в этом году девочке уже 11 лет, и она пошла в 6 класс.

В беседе ведущий поинтересовался, на каком из этапов, о которых говорила девочка в популярном видео, она сейчас находится. "Школа", – с улыбкой ответила Адель.

В то же время за пять лет ее взгляд на будущее все же несколько изменился. Теперь в знаменитом списке появилась еще одна ступенька – пенсия. А на вопрос о других этапах жизни – любви, карьере и детях – девочка не стала давать категоричных ответов.

В частности, уже тогда у Адель было конкретное представление о будущей профессии. Она рассказала, что хочет учиться на врача. Когда ведущий уточнил, каким именно врачом она хочет стать, девочка ответила: "Ветеринар".

Отец Адель в беседе также рассказал, что дочь с детства была творческой и часто удивляла близких своими высказываниями. По его словам, она просто росла в обычном обществе и слышала разговоры взрослых, которые могли влиять на ее восприятие мира.

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