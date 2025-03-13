Певица Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако со временем предала Родину и уехала зарабатывать кровавые рубли в РФ, впервые за долгое время показала свою 26-летнюю дочь Еву. До 24 февраля 2022 года девушка, которая страдает на синдром Аспергера, жила в Киеве вместе с бабушкой, мамой запроданки Аллой Никифоровой, однако после начала полномасштабной войны исполнительница вывезла их в Болгарию.

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В своем Telegram-канале артистка поделилась видео, где показала, как проводит время с наследницей. Как отмечают пропагандистские медиа, организовать себе своеобразный отдых и посетить дочь в Болгарии Милявская решила из-за того, что в последнее время ее концерты в РФ отменяют.

На одной из записей певица-предательница сняла момент, как Ева исполняет "блатные" песни. Мама с дочерью сидели в автомобиле, поэтому девочка включила композицию на телефоне и начала подпевать. В это время Милявская с гордостью слушала наследницу.

"Как я люблю тебя, доченька. Сколько же ты мне даешь позитива и вообще всего в этой жизни! Ты единственная, кому я должна. И мамочке, конечно", – написала под видео запроданка.

Кроме того, по словам Лолиты Милявской, общаясь с Евой, она была сильно удивлена, когда дочь рассказала, что название социальной сети Facebook дословно переводится как "рука, книга". Во время разговора наследница предательницы несколько посетовала на американцев, ведь считает, что достаточно странно выбирать такие наименования для приложений.

"Это глупо, что американцы делают такой перевод. Ну такие уж они люди. Как говорит моя учительница по английскому языку: "Немножко странные". Но мы знаем перевод, поэтому называем Facebook", – отметила девушка.

Стоит отметить, что Лолита Милявская долгое время почти не рассказывала о своей единственной дочери Еве. Было известно, что у девушки проблемы с психическим здоровьем, однако только в 2021 году запроданка раскрыла: ее дочери диагностировали синдром Аспергера.

"Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то крутить в руках. У меня это тоже есть", – говорила артистка.

Синдром Аспергера – это психическое расстройство, характеризующееся коммуникативными трудностями. Пациенту нелегко дается взаимодействие с социумом, а мышление отличается стереотипностью. Набор интересов при этом с возрастом не меняется.

Напомним, после начала большой войны Лолита Милявская благодарила украинцев, которые помогли ее маме и дочери эвакуироваться из Киева в более безопасное место. По словам запроданки, граждане нашей страны не взяли из ее близких ни копейки за проживание и постоянно делились продуктами питания. Позже предательница вывезла Еву и Аллу Никифорову из Украины. В течение непродолжительного времени они вместе были в РФ, однако артистка отправила наследницу и мать в Болгарию. Такое решение певица оправдала тем, что не видит целесообразности проводить время в одной квартире из-за гастролей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательница Лолита показала свою 82-летнюю маму-певицу, которую вывезла из Украины.

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