'Поднимайте шум, когда пенсионерам платят 2000 грн!' На известном шоу обматерили бабушку-актрису и оправдались за инцидент

В соцсетях вспыхнул скандал вокруг украинского YouTube-шоу "TikTok-патруль" после выхода эпизода, в котором комики в формате "наказания" жестко и нецензурно обращались к пожилой женщине. Часть зрителей расценила увиденное как публичное унижение пенсионерки и призвала к бойкоту проекта.

В выпуск попали кадры, в которых видно, что пожилая женщина была не против, чтобы ее материли, и даже сама брала на себя инициативу. Она вела себя расслабленно.

В то же время комики Андрей Бережко и Павел Пинчук еле заставили себя высказывать нецензурную лексику в бок пенсионерки-актрисы. Интересно, что почти после каждого мата они просили прощения у женщины, потому что чувствовали себя некомфортно.

В заключении, актриса, которая "взяла" на себя весь удар, назвала комиков "ссыкунами", ведь, по словам ведущих, ругань мужчин была "несерьезной" и это подтвердила пенсионерка.

Однако сам факт ругани в сторону пожилого человека вызвал "взрыв" хейта в сети в отношении ответственных за шоу и контент в нем. Отметим, что перед началом выпуска присутствовал дисклеймер о том, что проект имеет исключительно развлекательный характер.

"Мы в равной степени уважаем как женщин, так и мужчин. И ни в коем случае не одобряем гомофобных высказываний, издевательства над животными и разжигание межрасовой вражды! Все, что происходит в кадре, является актерской игрой!" – отметили там.

После волны критики ведущий шоу Сергей Середа записал видеообращение, в котором объяснил контекст сцены и опроверг обвинения в ругании случайного человека. По его словам, женщина, которую зрители восприняли как "бабушку с улицы", на самом деле является профессиональной актрисой.

"Это не обычная бабушка, которую мы взяли на улице, привели в студию и обматерили. Это профессиональная актриса, которая есть в базе актеров. Она согласовала сценарий, согласовала гонорар и получает за это деньги", – отметил Середа.

К дискуссии присоединилась стендап-комик Алла Волкова, муж которой – Андрей Бережко – участвовал в резонансном выпуске. Ее реакция оказалась еще более острой, чем объяснения ведущего. Она сравнила морализаторство в сети с реальными социальными проблемами, которые часто остаются без внимания общественности.

"Надеюсь, все, кто поднял бучу из-за бабушки-актрисы, так же активно реагируют, когда пенсионерам платят по 2000 гривен и им не за что жить", – отметила Волкова в своих соцсетях.

Мнения украинцев в комментариях разделились на два лагеря. Часть пользователей поддержала комиков, называя хейтеров лицемерами, которые "делают вид, что спят в автобусе, чтобы не уступать место". Другие же считают, что наличие гонорара не оправдывает создание контента, основанного на образах пожилых людей, и называют такие объяснения "социальной акробатикой".

"Половина из этих комментариев, которые выступают за кенселинг, я более чем уверен, делают вид, что спят, когда едут в автобусе, чтобы местом не уступать таким же бабулькам. Для чего эти все лицемерные комментарии? Не понимаю".

"А при чем здесь деньги? Посыл в другом, зачем создавать подобного типа контент? Вы могли заплатить бабушке на колбасу за любые другие действия".

"Вау! Какая социальная акробатика! Слепить две темы в одну, чтобы дискредитировать тех, кто не принимает нормализацию унижения. А аргументом "не смотрите" можно оправдать любую дичь".

"Люди, которые хейтят эту ситуацию, вам категорически запрещено смотреть фильмы ужасов. Там часто убивают бабулек, а это же недопустимо".

"Особенно понравилось, когда это используют как повод сказать: "Ну теперь хоть понятно, почему мы смотрим рос. ютуб".

"С последним фильмом о Белоснежке было так. Взяли на роли гномов людей с карликовостью. Моралисты взбунтовались и говорят, что нельзя их так эксплуатировать. Гномов нарисовали компьютерными. Актеры с карликовостью сидят "спасенные" без работы и денег".

