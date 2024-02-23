Почти как Лилибет. Кузен Меган Маркл поделился редким фото с ее детства

Кузен Меган Маркл Шон Джонсон поделился редкими фотографиями с детства королевской особы. На снимке герцогиня Сассекская изображена в возрасте их с принцем Гарри дочери – принцессы Лилибет.

В сети заметили невероятное сходство между маленькой Маркл и ее дочерью. Джонсон также рассказал о воспоминаниях связанных с герцогиней, ведь они росли вместе, пишет Daily Mail.

На фото Маркл одета в белый наряд и босоножки в тон, позируя в саду возле качелей.

На другом снимке было отчетливо заметно сходство Меган с 4-летним сыном Арчи. Маленькая герцогиня позировала перед камерной в черном худи.

"Она всегда была очень милой. Она была доброй, и в ней всегда были звездные качества", – сказал Джонсон, добавив, что двоюродная сестра была зрелой для своего возраста и заботилась о родных. Кузен Меган живет в Калифорнии, как и королевские супруги, однако он признался, что не виделся с родственницей почти 20 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям: раньше они были Маунтбаттен-Виндзор.

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