'Почитайте законодательство'. Александр Педан резко ответил на слухи об уклонении от мобилизации

Александр Педан отреагировал на предположение, что он пошел получать второе высшее образование ради отсрочки от мобилизации. Телеведущий учится в магистратуре Украинского католического университета во Львове, где получает степень магистра по публичному управлению и администрированию.

По словам Педана, второе высшее образование не дает права на отсрочку от службы, поэтому слухи не имеют под собой юридических оснований. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Всем, кто такое утверждает, советую – почитать законодательство, а тем, кто не дочитает до этого момента, подскажу: второе высшее образование не дает отсрочки. Я пошел учиться для себя", – объяснил телеведущий.

Он признался, что решение снова сесть за парту было связано с личным развитием: "Как по мне, после 40 у мужчин начинается момент, когда или ты растешь дальше, или понемногу останавливаешься. И вот это "останавливаться" – очень незаметно. Я, например, уже могу вести мероприятия с минимальной подготовкой – и это работает. Но именно в этом и ловушка. Ты становишься менее гибким, менее быстрым в реакциях. Мозг не тренируется так, как раньше, исчезает острота. Поэтому понял: надо вернуть себе состояние развития. Выйти из зоны комфорта".

Телеведущий рассказал, что выбрал обучение в Украинском католическом университете, ведь ему близка философия этого заведения: "Я давно симпатизирую Украинскому католическому университету – близка их философия. Начал смотреть программы – очень откликнулась магистратура. Формат идеально подошел: фактически пять дней в месяц офлайн во Львове. Я не ездил в отпуска – это и было моим отпуском. Очень сильная группа – реально крутые, мотивированные люди. И честно – мне немного жаль, что это уже заканчивается".

В этом году Педан завершает обучение, пишет диплом и готовится к защите, которая должна состояться в начале лета.

