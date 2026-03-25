УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Почитайте законодательство". Александр Педан резко ответил на слухи об уклонении от мобилизации

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
963
'Почитайте законодательство'. Александр Педан резко ответил на слухи об уклонении от мобилизации

Александр Педан отреагировал на предположение, что он пошел получать второе высшее образование ради отсрочки от мобилизации. Телеведущий учится в магистратуре Украинского католического университета во Львове, где получает степень магистра по публичному управлению и администрированию.

Видео дня

По словам Педана, второе высшее образование не дает права на отсрочку от службы, поэтому слухи не имеют под собой юридических оснований. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Почитайте законодательство". Александр Педан резко ответил на слухи об уклонении от мобилизации

"Всем, кто такое утверждает, советую – почитать законодательство, а тем, кто не дочитает до этого момента, подскажу: второе высшее образование не дает отсрочки. Я пошел учиться для себя", – объяснил телеведущий.

Он признался, что решение снова сесть за парту было связано с личным развитием: "Как по мне, после 40 у мужчин начинается момент, когда или ты растешь дальше, или понемногу останавливаешься. И вот это "останавливаться" – очень незаметно. Я, например, уже могу вести мероприятия с минимальной подготовкой – и это работает. Но именно в этом и ловушка. Ты становишься менее гибким, менее быстрым в реакциях. Мозг не тренируется так, как раньше, исчезает острота. Поэтому понял: надо вернуть себе состояние развития. Выйти из зоны комфорта".

"Почитайте законодательство". Александр Педан резко ответил на слухи об уклонении от мобилизации

Телеведущий рассказал, что выбрал обучение в Украинском католическом университете, ведь ему близка философия этого заведения: "Я давно симпатизирую Украинскому католическому университету – близка их философия. Начал смотреть программы – очень откликнулась магистратура. Формат идеально подошел: фактически пять дней в месяц офлайн во Львове. Я не ездил в отпуска – это и было моим отпуском. Очень сильная группа – реально крутые, мотивированные люди. И честно – мне немного жаль, что это уже заканчивается".

В этом году Педан завершает обучение, пишет диплом и готовится к защите, которая должна состояться в начале лета.

Полное интервью с телеведущим читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe