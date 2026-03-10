'Меня записали в уклонисты'. Актер Вячеслав Хостикоев рассказал историю о гастролях за границей, которая вызвала волну хейта

Актер Театра Франко Вячеслав Хостикоев, сын народных артистов Украины Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, признался, что давно перестал болезненно реагировать на волны хейта в соцсетях и медиа. По его словам, одним из самых показательных примеров стала история после благотворительного театрального тура за рубежом, во время которого команда артистов собирала средства в поддержку Украины.

Об этом Вячеслав Хостикоев рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист говорит, что после возвращения увидел в медиа заголовки, которые подали ситуацию совсем иначе, а самого актера в соцсетях обвинили в уклонении.

"Я уже давно не воспринимаю хейт болезненно, – говорит актер. – Вот вам показательная история. У Театра Франко был большой благотворительный тур за рубежом. Поехали со спектаклями, собирали средства для Украины. Привезли 4 миллиона 700 тысяч гривен. Я лично продавал лоты на аукционах, общался с людьми, мотивировал. Работали месяц без остановки. И что вижу в медиа? Первый заголовок: "Хостикоев – потомок известной семьи – покинул Украину". Большое фото. И все. Никто не разбирается, куда, зачем, на сколько и с чем ты вернулся".

Похожая история, по словам артиста, произошла во время другого тура в Великобритании. Тогда в Лондоне актер получил награду от бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако и это событие вызвало волну критики: "Появляется новость, что я в Лондоне во время другого тура получил награду от Валерия Залужного. И понеслось – "уклонист", "живет в Британии", "горя не знает". Меня записали в уклонисты..."

Актер признался, что сначала пытался объяснять ситуацию, однако впоследствии решил не тратить на это энергию: "Ты смотришь на это и просто понимаешь масштаб абсурда. Масштаб нежелания вникнуть хотя бы на минуту глубже. И в какой-то момент для себя решил: не буду тратить энергию на то, чтобы что-то доказывать. Если человек хочет разобраться – найдет информацию. Если не хочет – объяснения не помогут. И это не моя ответственность – убеждать тех, кто не хочет слышать".

Хостикоев добавляет, что определенный "иммунитет" к публичной критике выработал еще с детства. Из-за известной творческой семьи он часто сталкивался как с особым отношением, так и с негативом: "Еще с садика и школы чувствовал или особое отношение, или особенно негативное – из-за семьи. И тогда очень рано понял: будет непросто. И все будет зависеть от того, как сам к этому будешь относиться. Родители меня воспитали так, что мне не интересно жить с ощущением кому-то что-то доказывать. Я смотрю на мир через другой фильтр. И здесь мне, к слову, еще очень помогли буддистские лекции и практики, которые озвучиваю на украинском. Это появилось в моей жизни в начале полномасштабной войны. Эти практики – о внутреннем равновесии. О том, что ты не можешь контролировать чужие мысли, чужие эмоции, только – свои".

