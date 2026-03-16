Почему на экранах так много Тараса Цимбалюка? Известный кастинг-директор дала неожиданный ответ

Одна из самых авторитетных украинских кастинг-директоров Алла Самойленко ("Довбуш", "Ты – космос", "Цена правды", "Я, Победа и Берлин", "Люксембург, Люксембург", "Ты меня любишь?", "Медовый месяц") объяснила, почему в украинских фильмах и сериалах так часто появляется актер Тарас Цимбалюк.

Видео дня

По ее словам, дело скорее не только в популярности артиста, но и в специфической экономической модели индустрии, которая заставляет продюсеров не рисковать с новыми лицами. Об этом Алла Самойленко рассказала в интервью OBOZ.UA. Она объяснила, что популярность Цимбалюка не подкреплена сильными ролями в кино, скорее речь идет "о другом типе популярности: активность в соцсетях, телевизионную узнаваемость, участие в различных шоу".

Алла Самойленко говорит, что значительная часть кино- и телепроизводства в Украине построена на экономической модели, где ключевую роль играет сам процесс съемок, а не дальнейший успех фильма или сериала: "Основные деньги зарабатываются в момент производства. Пока продолжаются съемки – работает группа, получают гонорары актеры, режиссеры, продюсеры. А что будет с фильмом дальше – станет ли он популярным, найдет ли зрителя – для системы уже не столь принципиально".

Из-за этого продюсеры стараются работать максимально предсказуемо и не рисковать: "У них есть определенный бюджет и четко рассчитанная схема: сколько съемочных дней, сцен в день, сколько это должно стоить. Она, кстати, сформировалась еще в те времена, когда украинская индустрия активно работала на российский рынок. С тех пор остались те же производственные алгоритмы: берут актеров, которые способны выдерживать интенсивный темп съемок, быстро работать и стабильно "закрывать" нужное количество сцен за смену. Поэтому часто и возникает ситуация, когда одни и те же актеры постоянно появляются в проектах".

Отдельно Алла Самойленко прокомментировала популярность Цымбалюка. По ее мнению, его узнаваемость в значительной степени связана с медийной активностью: "В случае с Тарасом Цимбалюком, здесь трудно говорить об органической кинозвездочности. Под ней, по сути, нет главного фундамента – сильной фильмографии. Речь идет скорее о другом типе популярности: активность в соцсетях, телевизионную узнаваемость, участие в различных шоу".

"Если посмотреть на настоящих звезд – европейских или американских, – то в основе их статуса почти всегда стоит именно фильмография, – отметила Самойленко. – Сначала появляются роли в заметных фильмах, большие премьеры, релизы, которые активно обсуждают. И уже на этом фундаменте растет количество подписчиков в соцсетях, появляется дополнительное внимание аудитории. В нашем же случае мы не видим фильмографии, которая могла бы привести в кинотеатры действительно большую аудиторию. Определенная аудитория, безусловно, есть – она формируется и поддерживает актера. Но в значительной степени она возникает не из-за громких кинорелизов, а благодаря медийному присутствию, активности в соцсетях, иногда – эпатажной".

"Почему в украинских проектах часто появляются одни и те же актеры? Это связано с осторожностью производителей. Они не хотят рисковать во время съемок и поэтому отдают предпочтение проверенным людям. Я как-то пыталась подсчитать: примерно 200 актеров регулярно работают в кино и сериалах, а других как будто нет. Такие актеры предсказуемы – режиссер знает, что они сыграют так, как нужно, без дополнительных рисков. Важно и то, что в сериалах редко проводят репетиции, и в кино это тоже не всегда стандарт. Не все режиссеры готовы долго работать с актерами над характером героя или деталями поведения. Поэтому когда речь идет о массмаркет-продукте, его снимают по тем же принципам, что и сериал: быстро, эффективно, без лишних экспериментов. Из-за этого мы видим определенное однообразие в кастингах и в конечном продукте".

Полное интервью с Аллой Самойленко читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!