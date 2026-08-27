"Почему до сих пор нет звания?" В сети разгорелась дискуссия из-за известной певицы, которой не присвоили статус народной или заслуженной

Вокруг 39-летней певицы Ирины Федишин разгорелась бурная дискуссия в сети. Причиной обсуждения стало то, что исполнительница до сих пор не была удостоена звания заслуженной или народной артистки Украины, хотя внесла весомый вклад в развитие отечественной музыки и активно помогает нашим защитникам.

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Соответствующую тему поднял муж и продюсер певицы Виталий Човник в своем Instagram. Он опубликовал обширный пост, который начал с поздравлений коллег по шоу-бизнесу с получением почетных званий, после чего высказался о несколько неприятной ситуации.

"Под нашими постами и в личных сообщениях снова вижу много вопросов: "А когда Ирина? Почему до сих пор нет звания?" Друзья, мы не знаем ответа. Такие решения принимаем не мы. Ирина просто продолжает делать то, что делала много лет: петь на украинском, собирать людей вокруг украинской песни, представлять ее миру и помогать нашим защитникам", – написал продюсер.

По словам Виталия Човника, они с Ириной Федишин очень ценят поддержку аудитории, все добрые слова и любовь к творчеству артистки. Он подчеркнул, что для знаменитости теплое отношение фанатов играет более важную роль, чем любые статусы: "Звания и награды – это, безусловно, почетно. Но, в конечном счете, самое большое звание для артиста – это любовь людей. Ее невозможно назначить указом или вручить вместе с наградой. Ее можно только заслужить своим творчеством".

Но в то же время продюсер не скрывал недовольства тем, что за 2026 год около сотни артистов получили звания заслуженных и народных, но в этот список так и не попала Ирина Федишин. Еще более неприятной для Човника эта ситуация является из-за того, что рэпер Потап, который сбежал за границу после начала большой войны, был удостоен статуса "Заслуженный артист Украины" в 2020 году и до сих пор его имеет.

Возмущение продюсера такой ситуацией разделили и пользователи сети. В комментариях под постом поклонники Ирины Федишин высказали мнение, что артистка, несомненно, достойна почетных званий, однако даже без них давно стала "народной любимицей".

"Гордость нашей страны. Лучшая. В Украине нет заслуженных артистов, признанных народом, только одна-единственная Ирина Федишин. Спасибо, что вы есть".

"Жаль, что награды получают такие артисты, о которых мы даже не слышали, а Ирина, которая действительно заслуживает высших наград не только за свое творчество, но и за огромную помощь нашим военным, остается незамеченной властями. Но неизменной остается наша любовь к Ирине и всему, что она делает. Любим и ценим! Благодарим безгранично!"

"Согласна. Ирина, бесспорно, народная любимица – любовь поклонников и полные залы. И поэтому непонятно, почему те, кто присваивает звания, так упорно игнорируют это".

"Самая главная награда – это полные залы, искренние улыбки и любовь миллионов! Никакие официальные звания не сравнятся с тем, как люди любят Ирину. Она уже давно по-настоящему народная!"

Напомним, что в марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский отметил волонтерскую деятельность Ирины Федишин. Артистка получила государственную награду – "Золотое сердце". Вспоминая подробности встречи с украинским гарантом, певица рассказала, что перед началом торжественного мероприятия не проводили жестких досмотров. Охранники просто проверили вещи участников церемонии, все прошли через металлоискатель, а вот любые гаджеты брать с собой было запрещено.

Стоит отметить, что Ирина Федишин направляет свою волонтерскую деятельность в основном на закупку автомобилей для украинских военных. Она устраивает благотворительные выступления за рубежом, где собирает пожертвования для ВСУ. Так, например, еще до начала рождественских шоу в 2025 году певица передала бойцам рекордные 2,14 миллиона долларов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по случаю 35-й годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский удостоил звания заслуженных артистов трех звезд. Среди них оказались певицы ONUKA и Злата Огневич, а также фронтмен группы "АНТИТЕЛА" Тарас Тополя.

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