Ирина Федишин, которая получила награду от Зеленского, раскрыла, что нельзя брать с собой на встречу с президентом: забирают на входе

Певица Ирина Федишин, которая в марте 2026 года получила награду "Золотое сердце" за свою волонтерскую деятельность лично от Владимира Зеленского, раскрыла детали встречи с президентом Украины. По словам исполнительницы, все участники церемонии прошли стандартный процесс проверки, как для подобных официальных мероприятий, а особенностью было то, что никому не позволили взять с собой телефоны.

Однако, артистка подчеркнула, что несмотря на такие меры безопасности, украинский гарант не отказался пообщаться с ней и даже подписал флаги. Об этом Федишин рассказала в комментарии для проекта "Тур зірками".

"У меня было с собой два флага Украины. Мы заранее спросили, можно ли будет, чтобы президент их подписал. Нам ответили, что сначала будет официальная церемония, а потом подходите. Конечно, флаги забрали и проверили. Уже всех наградили, и ко мне подходит человек, с которым мы раньше общались, и говорит: "Ирина, вставайте и идите". Мне так неудобно, я иду с этими флагами, смотрю на президента, он на меня. Он уже завершил, и я говорю: "Владимир Александрович, можете подписать два флага для благотворительных аукционов?". Он отвечает: "Да, нет проблем", – поделилась исполнительница.

По словам Ирины Федишин, она не может сказать, что перед встречей с Владимиром Зеленским проводились какие-то жесткие обыски. На входе охранники проверяли вещи, все люди прошли через металлоискатель, однако гаджеты взять в зал было запрещено.

"Конечно, мы оставляли телефоны. Но там были люди, которые делали фото и видео, которые можно было потом забрать с официального сайта", – рассказала певица.

Напомним, что волонтерская деятельность Ирины Федишин в основном сосредоточена на закупке автомобилей для украинских военнослужащих. Артистка организовывает благотворительные концерты за рубежом, в течение которых собирает средства на помощь защитникам. Так, например, в 2025 году сообщалось, что к рождественским шоу фонд артистки передал ВСУ рекордные 2,14 миллионов долларов.

