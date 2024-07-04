Почему Чарльз ІІІ и королевская семья не будут голосовать на выборах в Великобритании

Граждане Соединенного Королевства идут на избирательные участки 4 июля, но британская семья не будет участвовать в голосовании. Хотя король Чарльз назначает новых премьер-министров, а британские монархи исторически имели право увольнять людей с должности, он и другие работающие члены королевской семьи не имеют права голоса на выборах.

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Причина в том, что монархи остаются политически нейтральными во всех вопросах. Независимо от того, какая политическая партия находится у власти, представители короны и парламент должны работать вместе, чтобы обеспечить бесперебойную работу, пишет People.

Монарх и другие члены королевской семьи также должны взаимодействовать с лидерами иностранных государств независимо от их политической принадлежности. Потому они не голосуют и не выражают публично свои политические взгляды.

Тем не менее, голосование для монархов не является незаконным. Роберт Блэкберн, профессор конституционного права в Королевском колледже Лондона, недавно объяснил Time: "Король и активные члены королевской семьи могут законно голосовать на всеобщих выборах на тех же основаниях, что и другие граждане, имеющие право голоса, но на практике не делают это по понятным причинам, особенно потому, что это вызвало бы фурор спекуляций в СМИ и нарушило бы конституционное требование соблюдать строгую партийно-политическую беспристрастность".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как брат и жена короля Чарльза III удостоились "большой чести", которую получают не все члены королевской семьи.

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