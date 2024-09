Jerry Heil показала себя 10 лет назад: как изменилась звезда Евровидения 2024, песни которой обожают в Европе. Видео

Украинская звезда Евровидения 2024 Jerry Heil, о которой почти ежедневно говорят за границей, показала себя в начале музыкальной карьеры 10 лет назад, когда еще не писала авторских песен. Тогда еще малоизвестная Яна Шамаева из Василькова под Киевом только создавала каверы на всемирно известные хиты.

Уже тогда она увлекалась мелодикой а капелла, которую делала самостоятельно. И хотя несколько давних видео с тех пор можно найти на ее YouTube, эксклюзивными роликами Jerry Heil поделилась в Telegram.

Звезда объяснила, что сейчас их практически невозможно найти на стриминговой платформе. Когда-то пришлось скрыть определенные видео из-за большого риска, что YouTube удалит из-за нарушения авторских прав не только определенные ролики, но и весь канал.

"Из каверов, которые вы не увидите на моем канале, потому что их когда-то, чтобы канал не удалили, пришлось закрыть. Канал, кстати, таки удалили тогда. Там было более 100 видео на тот момент. Потом я канал восстановила, но видосы так и остались в закрытой каморке YouTube", – сообщила исполнительница.

В частности, она показала свой первый кавер на песню Somewhere Only We Know группы Keane.

"Первое видео – мой "вери" первый кавер на канале. Следующие – одни из первых. Можно отследить, как менялась внешность, стиль в одежде, знание английского. Это же, блин, десять лет уже!" – добавила артистка.

За эти 10 лет Jerry Heil стала одной из самых популярных украинских артистов, младших 30 лет, известных в Европе. После того как певица вместе с alyona alyona заняла 3 место в финале Евровидения 2024 года, ее начали массово слушать за границей.

Этому также способствовало ее участие на Каннском кинофестивале почти сразу после песенного конкурса. Там она присутствовала вместе с другими украинцами, которые оказывают значительное влияние на развитие культуры.

Позже Jerry Heil пела вместе с победителями Евровидения 2024 Nemo на фестивале в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, певица в начале сентября сообщила, что подала свою песню на международный музыкальный конкурс Grammy Awards 2025.

