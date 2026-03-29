Победители Евровидения 2024 Nemo приехали в Украину во второй раз: названа вероятная причина

Победители Евровидения 2024, швейцарские артисты Nemo, во второй раз приехали в Украину. На этот раз исполнителей заметили в Киеве вместе с артистом Антоном Крамером.

Именно он сообщил об их визите в InstaStories, но Nemo хранят молчание. Как отмечают в сообществе "Дім Євробачення", вероятной причиной второго приезда артистов может быть приглашение от их подруги-певицы Jerry Heil.

Еще во время своего сольного концерта в Киеве в октябре 2025 года она пригласила Nemo выступить на своем большом шоу во Дворце спорта, которое запланировано на 4 апреля. Официального подтверждения участия швейцарских музыкантов пока нет, однако их визит незадолго до события может указывать на подготовку к выступлению.

О пребывании музыкантов в столице, как замечает источник, свидетельствуют и их предыдущие намёки в Discord-сообществе, где они заранее делились деталями предстоящей поездки.

Это уже вторая поездка Nemo в Украину. Впервые они посетили Киев в октябре 2025 года. Тогда артисты не только выступили с сольным концертом в столичном клубе Atlas, но и активно знакомились с городом и украинской культурой.

Во время первого визита Nemo публиковали видео из центра Киева, в частности с Михайловской площади. В своих обращениях они называли столицу "мрачной, но красивой" из-за погоды и отмечали, что для них важно приехать в Украину.

Концерт в Киеве стал для артистов первым выступлением в Украине, во время которого они презентовали свой альбом Arthouse. Часть средств с мероприятия тогда направили на благотворительность – в частности, на закупку медицинского оборудования для "Охматдета".

В то же время пребывание Nemo в Украине в 2025 году совпало с массированной ракетной атакой РФ по Киеву. Артисты сообщали, что были вынуждены провести ночь в укрытии отеля из-за длительной воздушной тревоги и обстрелов.

После той ночи они поделились своими впечатлениями, отметив для иностранцев, что такие события являются ежедневной реальностью для украинцев.

"Я спал в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в убежище. Киев – одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", – отметили исполнители.

Как сообщал OBOZ.UA, во время первого визита Nemo также тесно общались с украинскими артистами. В частности, Jerry Heil рассказывала, что учила их базовым украинским фразам, а также делилась деталями их знакомства еще со времен Евровидения 2024. Другие музыканты вспоминали, что швейцарские исполнители даже подписались на украинские Telegram-каналы с мониторингом воздушных тревог.

