Победители Евровидения 2024 показались в центре Киева и поделились первыми впечатлениями. Видео

Швейцарские исполнители и победители песенного конкурса Евровидение 2024 Nemo впервые приехали в Украину. Артисты поделились кадрами с прогулки по центру Киева.

Видео дня

26-летние певцы побывали на Михайловской площади и уже успели насладиться красотой столицы. Соответствующее видео они обнародовали на личной странице в Instagram.

"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", – с улыбкой на лице поделились впечатлениями от города победители Евровидения 2024.

Стоит заметить, что во время визита в Украину Nemo дадут свой первый концерт в Киеве. Уже в пятницу, 10 октября, они встретятся со своими поклонниками в столичном клубе Atlas. На сцене артисты презентуют свой новый музыкальный альбом Arthouse.

"Так много моих любимых людей и знакомых родом из Украины, живут в Киеве или за границей, и для меня очень важно выступить на этом шоу и познакомиться со многими из вас впервые. Я с нетерпением жду этого события. Надеюсь увидеть вас там. До свидания", – обращались исполнители к украинцам в прошлом месяце.

Кстати, часть прибыли с концерта будет передана на закупку специального медицинского оборудования для НДСБ "Охматдет". В частности, на музыкальном шоу состоится и благотворительный аукцион.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сестра Чарльза III во второй раз приехала в Украину и встретилась с супругами Зеленских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!