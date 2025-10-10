Победители Евровидения 2024 вышли на связь после обстрела Киева и рассказали о ночи в укрытии

Победители песенного конкурса Евровидение 2024 из Швейцарии Nemo, которые впервые приехали в Украину, стали свидетелями массированного российского удара по Киеву. Из-за террористической деятельности РФ артистам пришлось ночевать в укрытии отеля.

Об ужасной ночи певцы рассказали на личной странице в Instagram. Они искренне поблагодарили всех людей, которые были рядом и поддержали их во время атаки.

"Я спал в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в убежище. Киев – одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", – заметили исполнители.

Что известно о визите Nemo в Украину

9 октября победители Евровидения 2024 прибыли в Киев. Они поделились кадрами с прогулки по самому центру столицы – Михайловской площади.

"Мы приехали в Киев. Это пасмурный, но красивый день", – с улыбкой сказали певцы.

Уже сегодня, 10 октября, Nemo встретятся со своими украинскими фанатами в столичном клубе Atlas. Во время своего первого выступления в нашей стране артисты презентуют новый музыкальный альбом Arthouse.

Отметим, что в ночь на 10 октября страна-агрессор запустила по Украине сотни дронов-камикадзе типа "Шахед", в частности, нанесла удар крылатыми и аэробаллистическими ракетами. Под атакой оказался и Киев, а главной целью враг выбрал энергетику. Около 4 часов утра на левом берегу столицы пропал свет.

