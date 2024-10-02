Племянница Чарльза III Беатрис беременна во второй раз: что известно о ее единственной родной дочери и как выглядит названный сын принцессы

Племянница короля Британии Чарльза III – принцесса Беатрис – второй раз беременна. Она с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци ждет второго общего ребенка, а их двое детей – 8-летний сын (от первых отношений мужчины) Вольфи и 3-летняя дочь Сиена – на брата или сестренку.

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Букингемский дворец накануне поделился новостью в соцсетях, но пол ребенка не разглашал. В заявлении указали, когда родится новый член королевской семьи, и раскрыли приблизительный срок беременности принцессы.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что в начале весны они ожидают второго общего ребенка – брата или сестру для Вольфи и Сиены", – сообщил Букингемский дворец.

Если принцесса должна родить в начале весны, то сейчас срок беременности составляет примерно 3-4 месяца.

К объявлению дворец прикрепил две семейные фотографии. На первой из них принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци нежно обнимаются на камеру. А вот на второй сняли отца с двумя своими детьми во время прогулки по лесу.

Еще после рождения дочери Сиены мужчина в соцсети Instagram опубликовал романтическое признание, в котором можно было проследить его невероятную любовь к жене и детям.

"Сиена Элизабет Мапелли-Моцци. Наша совместная жизнь только началась, и я не могу дождаться, чтобы увидеть все то удивительное, что ждет нас. Испытываю столько любви и благодарности к моей удивительной жене, дочери Сиены и Вольфи. Это дни, которые я никогда не хочу забывать. На этой неделе друг сказал мне самые милые слова, что с каждым ребенком вы выращиваете совершенно новое сердце", – писал Эдоардо Мапелли-Моцци.

Известно, что выбранное для дочери имя было неслучайным. Ранее друг семьи объяснял его значение изданию Hello!.

"Они искали итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S, в честь герцогини [Сары Фергюсон], а также отражало рыжий цвет волос как герцогини, так и Беатрис, который имеет новорожденный ребенок", – говорилось в заявлении.

Публичная церемония бракосочетания Беатрис Йоркской с Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре. Впервые о том, что герцоги ждут ребенка, стало известно 19 мая 2021 года.

К тому времени пара уже воспитывала сына Вольфи от первых отношений Мапелли-Моцци с архитектором Дарой Хуанг.

Ранее OBOZ.UA писал, что принцессу Беатрис назвали лучше всего одетым человеком Великобритании. Раньше стиль внучки Елизаветы II очень критиковали.

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